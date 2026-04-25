Mirza je otišao s Hitne u Zadru pa preminuo 20 minuta kasnije: 'Prijatelj mi je umro pred očima'

Mirza Čengić, 35-godišnjak iz Sarajeva, godinama je radio u okolici Zadra kao konobar. Počeo je davno kao sezonac, ali zadnjih godina bio je zaposlen u jednom ugostiteljskom objektu u zadarskom zaleđu. Sve do 17. travnja, kad je na posao došao u 12 sati te se kolegi i najboljem prijatelju požalio da mu nije dobro.

- Bio je crven u licu i žalio se da se ne osjeća dobro, da ga boli u prsima. Otišli smo u ambulantu u Ražanac, koja nije radila, pa smo odlučili otići u Zadar. Upalili smo navigaciju koja nas je dovela pred Hitnu - ispričao nam je najbolji prijatelj pokojnog Mirze.

No navigacija je dovela ljude u nevolji na pogrešno mjesto, u zgradu Poliklinike u kojoj je i Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije (ZHMZŽ), umjesto na Objedinjeni hitni bolnički prijem OB-a Zadar, koji se nalazi stotinjak metara dalje.

- U nas u Bosni kad dođete u ruke liječnika, onda ste u njihovim rukama i oni vas odvedu gdje treba. A ovdje je Mirzi izmjeren tek tlak - govori još u nevjerici prijatelj.

- Žao mi je da nisam ušao s njim u ambulantu, iz koje je pušten pod dijagnozom hipertenzije i naputkom da u slučaju pogoršanja stanja zove 194.

Krenuli su nazad prema Ražancu.

- Stali smo na pumpu jer je tražio vode, malo smo i pričali. Kraj Mazije mu se stanje pogoršalo, postao je modar u licu i odmah smo nazvali Hitnu, koja nam je davala instrukcije, i to su nam objašnjavali jako dobro. Masirali smo mu srce i on se borio cijelo to vrijeme. Hitna je stigla za desetak minuta, dali su mu adrenalinske injekcije. Aparati su pokazivali puls i tim je dao sve od sebe da se Mirza spasi. Sve je to trajalo punih sat vremena, no ishod je bila nažalost - smrt - govori prijatelj.

Ne miri se s činjenicom da je Mirza trebao biti pušten kući samo nakon mjerenja tlaka.

- Pa ja sam konobarčić, rekli bi zli ljudi, pa sam svejedno vidio da nešto nije u redu. Mi jesmo iz Bosne, i kod nas se svašta događa, ali sam mislio da je ovo ipak klasa iznad nas, ipak je to Europska unija, pa da je i medicinska skrb bolja. Napominjem, da je moj prijatelj bio dobrog općeg stanja, nikad nije bio bolestan, a to tvrdim jer smo deset godina najbolji prijatelji i puno smo vremena provodili skupa. O gazdama i ljudima iz Ražanca mogu samo reći hvala na pomoći i empatiji. Vlasnik lokala je išao u ambasadu BiH, organizirao sve što je mogao oko prijevoza tijela što se tiče hrvatskih papira. Došao je i na dženazu na Gradskom groblju Bare, a ja se uskoro vraćam u Hrvatsku, na posao, ali bez najboljeg prijatelja.

Istih emocija je i Mirzina obitelj u Sarajevu.

- Moj posinak je obožavao Zadar i posao gdje je radio. Bio je dobrog zdravlja, volio je ribolov i planinarenje, i prošao je cijelu svoju zemlju, a izvrsno je poznavao i hrvatske planine. Mi još skupljamo dojmove, dolazi nam rodbina u kuću jer nitko još ne može vjerovati da smo se oprostili od do neki dan zdravog sina. Ustrajat ću da se sazna istina i da onaj tko je odgovoran da bude sankcioniran. I to ne zbog Mirze, koji se neće vratiti, nego zbog svih onih koji traže medicinsku pomoć. Sve i da je došao na krivo mjesto, on nije promašio ustanovu, oni su ga trebali usmjeriti gdje treba. Ma da su mu samo izvadili krv, vidjeli bi da je infarkt u razvoju - rekao je Armin Čengić.

Dok rodbina i prijatelji skupljaju dojmove nakon tragičnog gubitka mladog čovjeka, koji je rođen 1991. godine, u tijeku je postupak nadzora i utvrđivanje činjenica koje su prethodile tragediji. V. d. ravnatelja ZHMZŽ-a Mladen Oluić potvrđuje da je upoznat sa slučajem i kaže da je odmah po saznanju pokrenut interni stručni nadzor nad postupanjem djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

- S obzirom na to da je postupak nadzora u tijeku, u ovom trenutku ne možemo iznositi detaljne informacije o okolnostima događaja niti o eventualnim preliminarnim nalazima. Po završetku nadzora javnost će biti pravovremeno obaviještena o svim relevantnim činjenicama - rekao je Oluić za Zadarski list.

Vrijeme nadzora se bliži kraju, a obitelj i prijatelji u Sarajevu nadaju se da će se saznati što je pošlo po zlu koji je rezultirao izgubljenim životom.