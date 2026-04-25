Obavijesti

News

Komentari 2
POMELA DVA AUTA

VIDEO Detalji užasa na Cresu: Trudnicu vozio helikopter, tri žene teško ozlijeđene u nesreći

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Vatrogasci Lošinj

Vozačica (45) auta riječkih tablica udarila je u slovenski auto, a potom i u auto pulskih tablica na Cresu. U nesreći su tri žene teško ozlijeđene, a među njima je i trudnica koju je vozio helikopter na KBC Rijeka

U teškoj prometnoj nesreći do koje je došlo jučer oko 18.30 sati na Cresu teško su ozlijeđene tri žene, izvijestila je PU primorsko-goranska u subotu. Do nesreće je došlo kad 45-godišnja vozačica auta riječkih tablica nije prilagodila brzinu uvjetima na cesti. Tu je prešla na suprotnu stranu i udarila u automobil slovenskih tablica, kojim je upravljala djevojka (30). 

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Teška nesreća na Cresu: Vatrogasci rezali lim da spase trudnicu, stigao i helikopter 00:55
Od siline udara slovenski automobil je odbačen u kameni suhozid uz rub kolnika. 

Nakon toga 45-godišnja vozačica nastavila je kretati se svojim vozilom te je udarila u automobil pulskih tablica kojim je upravljala 27-godišnja hrvatska državljanka, dok se na mjestu suvozača nalazila 23-godišnja putnica.

U prometnoj nesreći ozlijeđene su tri hrvatske državljanke koje su prevezene u KBC Rijeka gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede.

Trudnica je ostala zarobljena u jednom vozilu i rezali smo lim da je izvučemo. Nju je preuzeo liječnički tim helikoptera Hitne pomoći te su odletjeli za KBC Rijeka.  Rekao nam je to jučer Marin Brčić, zapovjednik JVP-a Mali Lošinj čiji su vatrogasci u petak poslijepodne izašli na intervenciju.

Tijekom očevida promet na navedenoj dionici bio je prekinut u oba smjera te se odvijao alternativnim pravcima. Od 21,20 sati promet se odvijao naizmjenično jednim kolničkim trakom, dok je od 22,00 sata u potpunosti normaliziran.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026