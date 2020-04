'Misao svakog od nas je bila hoću li se vratiti živ natrag'

Nažalost bio sam u toj grupi na humanitarnom teniskom turniru i nakon tri, četiri dana sam osjetio vrućicu. Mislio sam da je gripica. Temperatura je bila niska do 37,5 celzijevih stupnjeva. Nakon nekoliko dana sam to prebolio, temeperatura je pala, no kada sam čuo da su neki od mojih prijatelja i kolege završili u bolnici odmah sam se i ja javio i zatražio testiranje. Odmah je bilo potvrđeno da sam pozitivan i da imam upalu pluća. Na zaraznom odjelu sam se liječio 10 do 12 dana i nakon toga sam bio u kućnoj izolaciji 20-ak dana. Ja sam na kraju to prebolio, sada sam negativan, a želio bih da svi zaraženi dođu u moj stadij, da što prije ozdrave i krenu u normalni život, a vama svima ostalima ne daj Bog da vas uhvati koronanaspast. Čuvajte se, ostanite doma - rekao je Nikola Sumina (75) iz Karlovca koji je prebolio koronavirus, inače poznati karlovački gospodarstvenik koji je poželio svoje iskustvo podijeliti na tiskovnoj konferenciji Stožera kako bi pomogao sugrađanima da prebole ovu "koronanapast" kako ju je nazvao.

Dodao je i da želi pomoći, dati krv koja vjerojatno sada ima antitijela i mogla bi pripomoći, a na to bi kaže vjerojatno pristali svi "koronaši". Kaže da će odmah sutra dati krvi koliko god treba samo da se spasi neke ljude iz te koronanapasti. Inače je Nikola bio u grupi koja se zarazila na humanitarnom teniskom turniru 9. ožujka u Karlovcu, a 13 oboljelih je povezano s tim događajem. Unatoč blagim simptomima sam prijem u bolnicu i priprema na odjel je kaže bio veliki psihološki šok za njega i svakoga tko je dolazio, kao i za njihove obitelji i okolinu.

- Samim riječima je to tako teško opisati. Ne daj Bog ikome da to doživi. Kada dolazite u bolnicu pred ljude u onim kombinezonima i sa svom zaštitnom opremom i ulazite na odjel sa stražnje strane misao svakog od nas je bila Bože dragi hoću li se vratiti živ natrag. Sestre i liječnici, također su se na početku učili na prvim oboljelima, ali kako oni samo rade i pod kojim uvijetima su na početku radili, sada je to već druga priča, rutina, teško je iznači riječi zahvalnosti za to što su oni učinili za oboljele i što i dalje čine. Ti mladi ljudi nisu spavali, davali su sve od sebe da pomognu koronašima da pobijede tu bolest i što prije ozdrave. Podsjetili su me na ratno vrijeme - rekao je Nikola hvaleći medicinsko osoblje za koje je ustvrdio da su oni prije svega humanisti a to su u velikoj mjeri iskazali u ovoj koroni. Među oboljelima je i Nikolina supruga koju je zarazio, a kaže da je imala teže simptome od njega. Osjećala je hroptanje u grlu, izgubila je okus i njuh, te imala potrebe piti jako puno tekućine. Njena je sitacija sada dobra, no nakon dva negativna testa na trećem je bila pozitivna i radi sigurnosti se i dalje nalazi u kućnoj samoizolaciji.

Stožer CZ Karlovačke županije je na tiskovnoj konferencijii izvijestio da u Karlovačkoj županiji nema novooboljelih, svi pristigli nalazi od jučer testiranih 46 osoba su negativni. Tri oboljela su hospitalizirana u OB Karlovac, 14 ih je na kućnom liječenju, dvije osobe u bolnici Fran Mihaljević u Zagrebu, deset osoba je izliječeno, a jedna je osoba preminula. U protekla 24 sata policija nije evidentirala niti jedno kršenje mjera samoizolacije, niti kršenje mjera propusnica.