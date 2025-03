Misica Annie Šukunda: 'I ja sam žrtva istog estetskog kirurga, ostali su trajna trauma i ožiljci'

Miss Supranational Hrvatske 2017. Annie Šukunda (34) jedna je od rijetkih na domaćoj javnoj sceni koja otvoreno priča o estetskim zahvatima koje je radila. Nakon što smo objavili članak o žrtvama estetskog kirurga iz Zagreba, koje su žale na rad liječnika, podijelila je svoje iskustvo u storyju na Instagramu, a sada je dala podršku svim ženama koje s njim vode pravnu bitku.

- Nastavno na moj story od nekog dana, igrom slučaja sam čitajući novine vidjela sam kako dotični dr. Matija Miletić još uvijek operira i ne samo to, kako žene koje su, nažalost, prošle još veći horor nego ja, su optužene za klevetu. Eto ovim putem, kao njegov pacijent, ja im želim dati podršku i svoj glas i reći da to nije kleveta već čista istina. Ja ga, naime, nisam prijavila nikad niti sam o tome govorila, međutim, i meni je ostavio trajnu traumu i ožiljke koje sam, jedva nekako, kasnije uspjela djelomično maknuti. Nadam se da će žene dobiti bitku koju, nažalost, vode sa dotičnim doktorom i da će nadležne institucije reagirati i zatvoriti praksu istog - kazala je Annie u reelsu na Instagram profilu portala Estetic.rs.

Kontaktirali smo misicu koja je odlučila javno progovoriti o svom iskustvu s navedenim liječnikom.

- Bila je to jesen/zima 2020. Sjećam se jer sam nakon toga, 2021. godine otišla u Tursku. Radila sam lip lift i cat eye. Kod njega sam došla na preporuku, išla sam na povjerenje, no platila sam punu cijenu. Ostali su mi ožiljci od centimetar i pol iznad usne. Morala sam ponavljati kako bi maknula ožiljke, na sljepoočnici to nisam uspjela. Bio je to horor, otvaralo se, nije htjelo srasti - kazala nam je Annie, koja je pazila i pridržavala se svih uputa.

- Niti sam pričala, ni jela, inače jako brzo zarastam. Sam zahvat je bio horor. Rađen je ambulantno, dakle sve na živo. To nitko tako ne radi. Sve u svemu, bilo je to jedno jako ružno iskustvo. Gledate kako se radi na živo, kako se to poslije otvara, scena koja se ureže u sjećanje, strah... Sreća pa je sve prošlo i da je to iza mene - rekla je bivša misica.

Pričali smo i s drugim pacijenticama koje su imale slična iskustva s istim liječnikom.

- Tražila sam hijaluron jer je razgradiv nakon šest mjeseci, a bez mog znanja i bez mog pristanka ubrizgano mi je nešto što nije razgradivo, što nisam htjela i na što nisam pristala - kazala nam je jedna žrtva. Rekao joj je da joj je stavio "malo gušći filer", no nije dobila naljepnicu s certifikatom i nazivom proizvođača ni račun.

Podsjetimo, liječnik je pokušao sudski ušutkati žene koje su u privatnoj Facebook grupi "Žrtve estetskih zahvata i doktora", ali i u javnosti, govorile o svojim negativnim iskustvima ne samo s njim, nego i s drugim estetskim kirurzima. Sud ga je pravomoćno odbio i zaključio da žene imaju pravo pričati o svojim iskustvima i biti kritične prema radu liječnika.

- Svima je govorio da je riječ o gušćem fileru, koji će se razgraditi kroz dvije ili tri godine. Nije nam dao naljepnicu s certifikatom, rekao što će nam ubrizgati niti nam je izdao račun. Tek kad smo ga kontaktirali da se požalimo na zahvat, nekima bi rekao da je riječ o biopolimeru - govore pacijentice.

Dio njih još uvijek ima nepoznatu tvar u usnama jer se nisu odlučile na kirurški zahvat vađenja filera.

- Ne može se manipulirati istinom, ona mora izaći na vidjelo. Dok god govoriš istinu, imaš pravo pričati o svojim iskustvima i nitko ti to ne može zabraniti - rekla nam je tužena administratorica grupe, koja je također jedna od njegovih žrtava.

Razgovarali smo i sa ženom u poznijim godinama koja je samo htjela "popraviti podočnjake".

- Skupila sam novac i otišla kod njega. Rekla sam da se želim riješiti podočnjaka i gornju blefaroplastiku (podizanje vjeđa - op.a.), a on je pitao zašto ne bismo napravili mini facelifting jer je cijena tu negdje. Zamolila sam da ta operaciju bude ujutro, naručio me zadnju, tek navečer. Radio je pod lokalnom anestezijom, vikala sam da boli. Operacija je trajala četiri sata. Kad sam došla kući, vidjela sam da mi je glava duplo veća - pričala je žrtva.

I danas ima vidljive ožiljke po licu. Skriva ih tako da uvijek ima puštenu kosu preko tog dijela lica, čak i ljeti kad je vruće.

- To je njegov 'sitni vez'. Jako me sve to postaralo. Ja sam te noći ostarjela pet godina. To vam ostavi traga i na psihi, samopouzdanju. Možda bi netko mlađi to lakše prebrodio, meni je zaista teško - kazala je.

Neke pacijentice protiv njega su podnijele kaznene prijave DORH-u, prijavile ga Hrvatskoj liječničkoj komori, Državnom inspektoratu, Poreznoj upravi... I dalje čekaju da institucije odrade svoj posao.