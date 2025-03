Žrtve estetskog kirurga: Borba za pravdu nas je financijski iscrpila, a on 'udara' po nama...

Teško je. Sve smo prijavljivale institucijama, DORH-u, Državnom inspektoratu, Poreznoj upravi, Ministarstvu zdravlja, Hrvatskoj liječničkoj komori, nitko nam nije pomogao i nitko nas nije zaštitio. Neke djevojke možda su jedva skucale novac za neki zahvat kod dr. Matije Miletića i nemaju za plaćati odvjetnike, kaže nam jedna od pacijentica zagrebačkog estetskog kirurga, kojoj je, bez njezina znanja i pristanka umjesto filera na bazi razgradivog hijalurona ubrzgan nepoznati materijal.

Kako doznajemo, od 2020. godine više od 15 pacijentica prijavilo je istog liječnika DORH-u, a mnoge i drugim institucijama. Nekoliko ih je do danas odustalo od prijave. Neke su odustale, kažu nam žrtve, jer to više nisu mogle financijski pratiti. Neke su dobile negativno mišljenje od Hrvatske liječničke komore, koja je imala više pritužbi na njega. Neke su odbili, za neke još nisu donijeli odluku...

- Na svaku tužbu reagira protutužbom. Pokušao je ugasiti grupu, zabraniti administratoricama i članicama privatne Facebook grupe "Žrtve estetskih zahvata i doktora" istupanje u javnosti, uopće da komentiraju išta na društvenim mrežama, no istina je jače od zabrana i istina uvijek izađe na vidjelo - ispričala je jedna članica grupe.

U toj su grupi žene dijelile negativna iskustva, ne samo sa spomenutim, nego i s drugim estetskim kirurzima. Ubrzo se skupilo nekoliko desetaka pacijentica koje su imale slična negativna iskustva s istim liječnikom.

- Svima je govorio da je riječ o gušćem fileru, koji će se razgraditi kroz dvije ili tri godine. Nije nam dao naljepnicu s certifikatom, rekao što će nam ubrizgati niti nam je izdao račun. Tek kad smo ga kontaktirali da se požalimo na zahvat, nekima bi rekao da je riječ o biopolimeru - govore pacijentice.

Dio njih još uvijek ima nepoznatu tvar u usnama jer se nisu odlučile na kirurški zahvat vađenja filera, za koje kažu da su se začahurile, odnosno vezale uz njihovo tkivo.

- Neću odustati. Tko vjeruje u pravnu državu, zna da to ne ide brzo. Institucijama treba vremena da se pokrenu. Ovjde nije stvar da mi kritiziramo njegov rad jer nam se ne sviđa kako je zahvat prošao, nego se radi o ugrožavanju našeg zdravlja - dodaje jedna žrtva.

Kontaktirali smo i prozvanog kirurga kako bi provjerili ima li što na reći na navedene optužbe. Tek je poručio da nema komentara.

Podsjetimo, kirurg je tužbom i privremenom mjerom pokušao ušutkati administratorice grupe te im zabraniti da pišu negativno o njegovu radu u svojim objavama i komentarima, o čemu smo pisali. To mu nije uspjelo jer ga je prvo odbio Općinski građanski sud, a potom je Županijski sud u Vukovaru nedavno potvrdio to rješenje.

Razgovarali smo tad i sa ženom u poznijim godinama koja je samo htjela "popraviti podočnjake".

- Skupila sam novac i otišla kod njega. Rekla sam da se želim riješiti podočnjaka i gornju blefaroplastiku (podizanje vjeđa - op.a.), a on je pitao zašto ne bismo napravili mini facelifting jer je cijena tu negdje. Zamolila sam da ta operaciju bude ujutro, naručio me zadnju, tek navečer. Dao mi je neku tabletu od koje sam se osjećala 'nadrogirano', a potom papire da potpišem. Radio je pod lokalnom anestezijom, kako me pikao s tim injekcijama tako sam vikala da boli. Operacija je trajala četiri sata - pričala je žrtva kojoj je teško prisjećati se svega i uopće razgovarati o svemu i pet godina nakon operacije.

I danas ima vidljive ožiljke po licu. Skriva ih tako da uvijek ima puštenu kosu preko tog dijela lica, čak i ljeti kad je vruće.

- To je njegov 'sitni vez'. Jako me sve to postaralo. Ja sam te noći ostarjela pet godina. To vam ostavi traga i na psihi, samopouzdanju. Možda bi netko mlađi to lakše prebrodio, meni je zaista teško - pričala je.