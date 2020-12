Manje ushi\u0107eni Lavrov naglasio je kako Rusija ima dobre odnose s Hrvatskom, unato\u010d tome \u0161to \u201cEU nije spremna za ba\u0161 normalne odnose s na\u0161om zemljom\u201d. U fokusu njihova razgovora bio je Daytonski sporazum i polo\u017eaj Hrvata u BiH. O tim temama Lavrov je razgovarao i s premijerom Andrejom Plenkovi\u0107em te predsjednikom Zoranom Milanovi\u0107em.

- Mi smo apsolutno suglasni ovdje s hrvatskom stranom da svaki narod i BiH trebaju izabrati svoje predstavnike - rekao je Lavrov na Zrinjevcu.

U Zagreb je stigao iz BiH, gdje je naglasio kako \u201cDayton nema alternativu\u201d. Ta izjava ruskog ministra vanjskih poslova upu\u0107uje na to da bi se Amerika i Rusija ponovno mogle gledati iz starih, dobro poznatih rovova, a kompromis se ovdje ni ne nazire, jer promjene izbornog zakona nema bez zadiranja u dejtonska na\u010dela.

Iskusan i energi\u010dan

Ve\u0107ina analiti\u010dara, povrh toga, predvi\u0111a razdoblje poja\u010dane konfrontacije dviju mo\u0107nih dr\u017eava. Vladimir Putin ve\u0107 je primijetio \u201co\u0161tru antirusku retoriku\u201d novog ameri\u010dkog predsjednika. Uo\u010di izbora, Joe Biden je Rusiju okarakterizirao kao \u201cprotivnika\u201d i dr\u017eavu koja predstavlja \u201cnajve\u0107u prijetnju\u201d ameri\u010dkoj sigurnosti, a odmjeravanje snaga zbivat \u0107e se u tre\u0107im dr\u017eavama i, dakako, na diplomatskom polju. A na njemu \u0107e i dalje va\u017enu ulogu imati visoki (188 cm) i iskusni (70 godina) veteran Lavrov, koji je na zapadu odavno stekao nadimak \u201cGospodin Ne\u201d, jer se na me\u0111unarodnim forumima, gdje je vanjska politika Rusije \u010de\u0161\u0107e napadana nago hvaljena - postavlja vrlo \u010dvrsto, poput svojeg sovjetskog prethodnika, dugovje\u010dnog Andreja Gromika, koji je isti nadimak zaradio u hladnom ratu. Rex Tillerson 2017. kao ameri\u010dki dr\u017eavni tajnik je zaklju\u010dio: \u201cNe mo\u017eete odigrati tango s Lavrovom, jer on ne smije plesati\u201d.

\u201cIskusni, a ipak energi\u010dni diplomat utjelovljuje prkosnu poziciju Rusije, on je geopoliti\u010dki mi\u0161i\u0107 koji djeluje u Vije\u0107u sigurnosti UN-a\u201d, pi\u0161e francuski list France24 opisuju\u0107i kako njegovo lice ponekad poprima \u201cprijete\u0107i izraz\u201d, posebno kad je rije\u010d o ruskom odnosu prema Siriji, Ukrajini, Krimu i drugim \u017eari\u0161tima gdje je Rusija upetljana do grla. U Sarajevu nije bilo prijete\u0107eg izraza, ali sredi\u0161nju vladu njegove re\u010denice sigurno nisu u\u010dinile sretnima, jer bez suglasnosti Rusije nije mogu\u0107a promjena Daytona. Ruska vanjska politika je minsko polje, tu se uvijek doga\u0111a ne\u0161to kao u filmovima o Jamesu Bondu.

Nezaustavljivi rast

Neki kontroverzni Rusi navodno znaju popiti \u010daj s novi\u010dokom, drugi popiju metak pa se ubojica nikad ne na\u0111e, a Kremlj uvijek spada u \u201cusual suspects\u201d, uobi\u010dajene sumnjivce na koje zapad prvo pomisli. Onda Lavrov obja\u0161njava da to nije tako. Tu su i vojne i paravojne intervencije po ruskoj interesnoj sferi. Rusija se, izra\u010dunao je Henry Kissinger, zadnjih nekoliko stolje\u0107a godi\u0161nje pove\u0107avala za po 50.000 \u010detvornih kilometara (narasla bi za jednu Hrvatsku, jednostavnije re\u010deno), a taj rast naj\u010de\u0161\u0107e nije odu\u0161evljavao ni susjede ni ostatak svijeta, koji ga nije mogao zaustaviti.

Rusija je anektirala Krim, vojno je nazo\u010dna u Siriji odr\u017eavaju\u0107i na vlasti Asada, prozivana je zbog politike prema Donjecku i Donbasu u Ukrajini, izlo\u017eena je vi\u0161egodi\u0161njim sankcijama. Ukratko, polo\u017eaj ministra vanjskih poslova Rusije lak\u0161e bi bilo opisati metaforom \u201coptu\u017eeni\u010dke klupe\u201d nego udobne \u201cfotelje\u201d, no Lavrov se tu sigurno dr\u017ei odr\u017eavaju\u0107i visoku razinu suverenosti.

Tvrdi je domoljub

\u201cNikad ne\u0107emo udovoljiti ultimatumima, ne mo\u017eete razgovarati s Ruskom Federacijom koriste\u0107i takav jezik\u201d, rekao je 2018. govore\u0107i o optu\u017ebama zbog trovanja biv\u0161eg dvostrukog agenta Sergeja Skripala u Britaniji. Tu re\u010denicu mogao je ponoviti u svim nabrojenim slu\u010dajevima. Diplomatsku karijeru zapo\u010deo je na \u0160ri Lanki, a o njegovoj radnoj etici dosta govori \u010dinjenica da je prije odlaska u tu zemlju nau\u010dio jezik te zemlje, sinhaleze. Nakon \u0160ri Lanke, koja vi\u0161e djeluje kao kazna nego kao nagrada, dospio je u New York, gdje je proveo punih 15 godina rade\u0107i u sjedi\u0161tu UN-a.

Njegova k\u0107i studirala je na Sveu\u010dili\u0161tu Columbia pa se mo\u017ee re\u0107i da se Lavrovi na Zapadu osje\u0107aju kao doma, \u0161to Sergeja, dakako, ne spre\u010dava u demonstraciji tvrdog domoljublja kad je Rusija u pitanju. \u201cWrong or wright, my country\u201d, to pravilo bezuvjetno po\u0161tuje, iako je spreman na kontroverzne poteze - tako gdje se ne tuku s dr\u017eavnim interesima. \u201cDugogodi\u0161nji strastveni pu\u0161a\u010d podnio je peticiju protiv zabrane pu\u0161enja u zgradama Ujedinjenih nacija, u\u017eiva u \u0161kotskom viskiju i nije imun na ironiju, \u0161to ga izdvaja od bezbojne mase aparat\u010dika, kakvi su mnogi \u010dlanovi kabineta i biv\u0161i slu\u017ebenici sigurnosne slu\u017ebe iz unutarnjeg kruga Vladimira Putina\u201d, pi\u0161e francuski list.

Psihologija pregovora

Upitan \u0161to je potrebno dobrom diplomatu, Lavrov je rekao da su klju\u010dne osobine \u201cerudicija\u201d i dobro poznavanje povijesti. Dodao je kako je va\u017eno biti predan \u201cdomovini\u201d i razumjeti psihologiju pregovara\u010da s druge strane stola. Rusija \u0107e se pokazati najtvr\u0111im zagovornikom statusa quo u Bosni i nema sumnje da \u0107e \u201cGospodin Njet\u201d na ameri\u010dke ideje promjene dejtonskog ustroja BiH re\u0107i svoju omiljenu rije\u010d - ne. Neovisno o tome, rusko hrvatski odnosi su u uzlaznoj liniji. U intervjuu za Express, biv\u0161i ambasador Rusije u Hrvatskoj Anvar Azimov pohvalio je napredak u me\u0111udr\u017eavnim odnosima.

- U zadnje \u010detiri godine dinamika rusko-hrvatskih odnosa popravila se u svakom smislu. Rusko-hrvatska trgovinska suradnja \u0107e, nadam se, ove godine biti ve\u0107a od dvije milijarde eura. Uspostavljeni su i vrlo dobri kontakti izme\u0111u parlamenta i osam ministarstava Hrvatske i Rusije. Zadovoljan sam dinamikom i perspektivama - rekao je Azimov.

Lavrov \u0107e u Zagrebu otkriti kako on vidi te perspektive, no te\u0161ko je povjerovati da \u0107e razgovarati o trgovini, barem o onoj klasi\u010dnoj.