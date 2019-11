'Misle da je pljačka samo dođeš i uzmeš. Bauštelski se tu radi'

Kroz izloge skupih zlatara i zlatarnica, kroz prepune ulice grčke Atene, dobro isplanirane mape bijega, kroz karakter stručnjaka za krađe iz čitave Jugoslavije u trećoj epizodi Dosijea o Pink Pantherima, protagonistica je Olivera Ćirković, žena koja ne zna za prepreke.

Savršeno planirane i izvedene pljačke sličile su na scenarije holivudskih filmova.

Kopanje zidova, otmice, samo su neki od načina kako su se ona i njena banda domogli bogatstva. Međutim, sve se to u jednom trenutku ruši kao kula od karata, ali i tada Olivera ne odustaje, učinit će nešto što, ne samo da tamošnja policija nije očekivala, već ni njena banda s kojom je pustošila draguljarnice.

- Jedan od uobičajenih slobodnih dana u Grčkoj, neka šljaka je završila, a ja odlazim na more... Slučajno mi pogled završi na jednoj zlatarnici, a meni je čudno što postoji neka zlatarnica za koju ja već ne znam. Odmah sam se parkirala i imala što za vidjeti. Dvostruka vrata kao u bankama, osiguranje, rešetka od punog željeza, doduše spuštena na pola..., započinje svoju kriminalnu priču članica balkanskih Pink Panthera.

Foto: Screenshot Youtube

- Pratim zatvaranje radnje i vidim da se ništa ne sklanja i da zlato ostaje u njoj nakon spuštanja rešetke. Evo novog posla, a na slobodnom sam danu - pomislila si je Olivera.

Počinju pripreme za posao, a prvi korak su, naravno, suradnici.

- Ja ljude već imam, biram koji mogu to napraviti. Prije ekipe koja je izvršni dio priče dolazi osoba koja mi je bliska, a taj mladić je bio student elektrotehnike i vjerovao mi je - dodaje.

- Iskoristila sam njegovu blistavu inteligenciju, pamćenje. Njegov zadatak bio je da sazna gdje 14-karatno, a gdje 18-karatno zlato, gdje su dobri satovi, da klasificira i banda ne gubi vrijeme. Morao je i kupiti nešto da ne vidi sumnjiv. Ja sam imala spremnu bilježnicu, gdje se treba ući, sve - priča Olivera.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kada je izvidnica prošla, a procjena napravljena, nastupa trenutak za okupljanje ekipe. Olivera ima u glavi glavne ljude za taj posao.

Jedan je odličan vozač automobila iz Beograda, maštovit u izvođenju akcija, druga osoba vjeran i hrabar prijatelj iz Hrvatske, taj je dolazio prije izvršenja dijela i krao automobile.

- Treći čovjek imao je 19 godina kada sam ga otkrila, kao što treneri otkriju mlade NBA nade, tako sam i ja njega otkrila. I on je danas NBA igrač. Došao je iz Crne Gore - dodaje.

- Četvrti čovjek je također iz Hrvatske, moj dugogodišnji prijatelj prema kojem imam jako puno poštovanja jer ima ogromno zatvorsko i kriminalno iskustvo.

Pink Pantheri nisu mafijaška grupa s nekime glavnim na čelu i ljudima ispod, nisu piramidalna organizacija. Njih se prije može okarakterizirati kao nogometnu ekipu - napadači, obrana i najbolji golmani. Kod njih se to dijeli na dobre vozače, fizički sposobne obijače vrata, a ima ih iz svih dijelova Jugoslavije.

- Uvijek napravimo tri opcije za bijeg. Opcija tri je bijeg ukoliko nam sve pođe po krivu pa moramo bježati nogama, to se zove tabano kriminal - smije se Olivera.

Prvo su morali donijeti dasku preko koje bi se auto koji se zaletava u izlog zlatarnice popeo na stepenicu ispod izloga. Kupili su daske, čekiće, čavle...

- To je mukotrpan rad. Ljudi misle da je kriminal samo dođeš i uzmeš, ali nije tako. Tu ima rada kao na baušteli, čudo jedno. Nemamo gdje se sakriti. Pa onda u stanu kuckamo, kuckamo, pa moramo prestati, da ljudi ne polude, da nas ne prijave - kazala je Olivera.

Foto: Screenshot Youtube Tijekom pripreme, prate i radnju, kakva je cirkulacija prometa u svako doba dana. Olivera se kretala noću oko zlatarne, samo ona i civilna i regularna policija.

- Civilnu policiju prepoznaš odmah. Po autu su znali zakačiti mede i zeke, neke rekete i sportske rekvizite u gepek, ako ih zaustavi policija, te mede su im se klatile oko glava, vjerovali su da su tako neupadljivi - poručila je.

Kada su napravili neke osnovne uvjete, onda se treba uključiti i ostala ekipa. Trebaju vidjeti kakav je plan akcije.

Poslije dva tri dana, sigurni da ih nitko ne može zaustaviti kreću u akciju.

- Akcija počinje dolaskom ukradenim automobilima, parkiramo se u bočnoj ulici. Doveli smo u kombi, ali on je bio tu samo zbog estetskih razloga. Kombi će prikriti bar pola zlatarnice. On nam je bio potreban i da dovezemo 'skakaonicu', dasku koja ide do izloga. Ja se nalazim u regularnom autu i izlazim na ulicu, pazim da me ne uhvati neka kamera. Povezana sam na bubicu s članovima grupe - ispričala je Olivera.

- Auto se zabio svom jačinom u cijeli izlog zlatarnice, a od siline cijela vitrina je pala i zapriječila put kroz koji smo trebali ući u zlatarnicu. Četvorica ljudi je nisu mogli pomaknuti s puta koliko je bila masivna - kaže Pink Pantherica koja otkriva da joj se to nikad nije dogodilo u dosadašnjoj karijeri.

Javlja suradnicima da odustaju i da se povlače.

- Moji suradnici odlaze u auto koji se odjednom ne može upaliti. Brzo se prebacujemo na plan B što je bijeg na nogama, počinjemo bježati - priča Olivera.

Spletom okolnosti, pljačka nije izvršena, ali svi upleteni u nju uspjeli su pobjeći policiji. Bili su spašeni, ali Olivera je bila u depresiji.

- Takva glupost, da ti na put prema takvom poslu stane jedna vitrina, to je nerealno. Ja sam to zlato već imala u našim torbama - objašnjava.

Dok je tako u depresiji razmišljala, sjetila se da postoji čovjek koji kopa zidove, kontaktirala ga je i našli su se.

- Bio je nepogriješiv u procjeni posla, kao da je bio građevinski radnik, bila je jedna zlatarnica u centru grada za koju je on odmah znao da se može ući iz ulaza zgrade. Vidio je odmah zajednička prostorija čitave zgrade, da se kroz nju uđe u zlatarnicu. Prvo se trebala obiti brava te prostorije - priča o novoj ideji Olivera, nakon propale pljačke.

Foto: Screenshot Youtube

Olivera nije mogla mirovati, ubrzo organizira novu pljačku sa svojim 'doktorom za brave', čovjekom koji kopa zid i koji će skupiti to zlato. Ako brzo premotamo film, ova im je pljačka uspjela, ra razliku od prošle, a olakotna okolnost bila je ta što gazda zlatarnice zlato nije čuvao u sefu već bi samo spustio željezna vrata na izlogu kada bi završilo radno vrijeme. To je omogućilo Oliverinom čovjeku da samo uđe kroz ulazna vrata zgrade u kojoj se nalazila zlatarnica i izađe.

- Alarm je zvonio, ali ljudi nisu reagirali jer alarmi zlatarnica i auta često zvone, na najmanji podražaj - priča Olivera o ovoj olakotnoj situaciji.

Olivera Ćirković - žena fenomen od 193 cm!

Olivera Ćirković danas ima ravno 50 godina, visoka je 193 centimetra i iza nje je gotovo 1700 pljački u kojima je otuđila milijune eura, a zbog svega toga osuđena je na više od 30 godina zatvora, od čega je odslužila sedam i pol godina. Preciznije, boravila je u dva zatvora, oba u Grčkoj - iz prvog je pobjegla pa su je premjestili u bolje čuvane uvjete.

Kod nje nema praznog hoda pa je vrijeme provedeno u ćeliji iskoristila za usavršavanje slikarskih vještina i pisanje. Memoare koje je stvarala u tim teškim vremenima ukoričila je u knjigu “Ja, Pink Panter”, koju je prošle godine promovirala na Interliberu, gdje je proglašena apsolutnom zvijezdom sajma.

- Bila sam profesionalna igračica u bivšoj Jugoslaviji, posljednju sezonu odigrala sam u Jedinstvu, pa sam otišla u Grčku gdje sam igrala 7-8 godina. Poslije u Sloveniji, a zadnju sezonu u Crvenoj Zvezdi, nakon čega sam postala i sportska direktorica u tom klubu, počinje svoju životnu priču žena koju su prozvali Žena Zmaj.

- Moja priča kreće sa mojom udajom. Udajem se za čovjeka koji je prijestupnik i s njim se otvara krug ljudi koje upoznajem. A onda sam se naviknula na njih i više in nisam doživljavala kao prijestupnike nego kao svoje prijatelje. Korak po korak počela sam da kupujem tu ukradenu odjeću dobrih modnih marki, pa se otvaraju butici, takozvani showroomi po Beogradu, što je već na neki način bilo ilegalno. Obično se to radilo u stanovima u koje su dolazili političari i elita da bi kupovali odjeću, otkriva Ćirković.

Foto: Screenshot Youtube

- Shodno mom karakteru koji je čudan, i borbenog sam duha, istovremeno sa sportom napredovala sam i na drugom planu. Kad bi se ukazala prilika za većom zaradom, moji su koraci postajali sve veći. Da bi me na kraju odveli u kriminal. To je trajalo dugi niz godina i moram reći da sam cijelo vrijeme bila između normalnog svijeta i svijeta kriminala. Tih godina kada je radim sve veće korake prema kriminalu, koga god bih susrela odmah sam svrstala u klase - ovaj je dobar za ovo, onaj za ono, dodajući da je u njima vidjela vojnike za pljačku i svakom bi dodijelila određenu ulogu.

- Tako sam saznala tko je najbolji vozač, tko dobro buši i ruši zidove, tko otvara brzo brave. Upoznaš cijeli milje i oni tebe, svatko od nas točno zna tko komu može što povjeriti i dati u zadatak. Tako krčiš i sebi put ako se jednog dana odlučiš baviti kriminalom jer točno znaš koga treba zvati. Nema tu stalne ekipe, članovi se mijenjaju tijekom dugog niza godina, kaže ona.

Kako je operirala u Grčkoj i kako je 'pala'? 'Kao i uvijek u kriminalu - zbog gluposti'

Svoju karijeru sa one strane zakona Olivera započinje iz sjenke - organiziranjem kriminalnih aktivnosti i to u zemlji koju je poznavala kao svoj džep.

- Target mi je bila Grčka jer mi je bila bliska. Biraš uvijek zemlju koju poznaješ. Tamo sam radila, znala jezik. Tu sam koristila priliku da izvidim situaciju dok sam se odmarala. Čim bih vidjela nešto zanimljivo, počela bih razmišljati kako da to postane moje. Nikad nije bila bila izvršiteljica, nego organizatorica - priča Olivera. Sjeća se svoje prve pljačke. Naišla sam na prodavaonicu bundi s odličnim komadima. Odmah sam povezala tko bi bio pogodan da to izvrši na najblaži mogući način. Poznavala sam čovjeka koji zna kopati zid. Iskopao je zid, bunde su iznijeli u tišini, bez da se uključi alarm, jer su snopovi bili upereni k vratima - tko bi očekivao da će netko izaći iz zida. Otkopan je zid u zadnjoj strani prodavaonice, bez alarma. Tek sutradan je radnik vidio da je radnja prazna - prepričava.

Dok je sjedila s "ekipom" u kafiću uzela je telefon u ruke.

- Nazvali smo prijatelja iz Beograda koji nam je tipovao tu zlatarnicu, dao nam je koordinate. Taj moj prijatelj i ja otišli smo najprije pogledati. Bio je to hotelski kompleks, pa nismo bili sumnjivi jer se moglo prošetati, otići na plažu, pa nam je postalo sve jasno. Nije bilo nekog specijalnog planiranja. Uvijek kad gledaš neke trgovine, odmah znaš je li teška ili laka za pljačku. Laka jer je u zatvorenom kompleksu, jer nema ljudi, nema šetača, nema osiguranja. Teško je jer si na otoku, jer je bijeg na otoku opasan, jer je to manje mjesto koje je udaljeno od većeg i taj do puta je jako opasan jer si sam na cesti. S jedne strane gubiš, s druge dobivaš, objašnjava Ćirković.

Dva auta tiho su prišla i parkirala se. Iz auta su izašla trojica tipova, za volanom jednog automobila ostaje Olivera. Njih trojica odlaze ka zidu hotelskog kompleksa, noseći torbu s alatom i ljestve. Prilaze, postavljaju ljestve, preskaču vješto zid. Olivera ih gleda iz auta, provjerava koliko je sati i smotri okoliš.

Foto: Screenshot Youtube

- Riječ je o krađi tijekom noći. Nije baš bilo posebnog osiguranja iako je pitanju zatvoreni kompleks. To podrazumijeva da moraju preskočiti zid, da moraju obiti ili polomiti ili provaliti vrata. Prijatelj je bio maksimalno opremljen i kvalificiran za takve rabote, pa je otvorio vrata vrlo brzo i tiho, isjekavši rešetke škarama za lim i prolaz je bio otvoren. Unutra nije bilo nikoga, prisjeća se Olivera.

Iz vitrina su izvadili zlato, spakirali ga u torbe, dok je jedan ostao na vratima kao izvidnica. Olivera je i dalje u autu, gleda na sat i promatra okolinu. "Nisam imala nikakvu ulogu u toj krađi, jednostavno sam pomagala svom prijatelju, ali da sam imala kontakt i da sam trebala od toga imati koristi - to jesam. Mogla sam se zaštititi, mogla sam ne biti tu, ali sam mislila da trebam pomoći onima koji su izvršioci - govori Olivera, koja je poslije razbojništva odvezla pljačkaše s lica mjesta.

- Sačekala sam jednog od njih trojice, mog prijatelja, koji je sjeo u moj auto, a druga dvojica su otišla na jednu stranu. Mi smo otišli na drugu stranu jer smo se osjećali sigurnijima. Oboje govorimo grčki, iskusniji smo, imamo papire, imali smo rent-a-car i nismo osjećali nikakvu opasnost - dodaje. Ipak, uslijedio je obrat.

Auto koji vozi Olivera izlazi sa sporednog puta i uključuje se u promet. Ubrzo nailaze na patrolu koja stoji sa strane, pored već zaustavljenog vozila. Pokazuje im da se isključe. Prethodni auto odlazi, oba policajca prilaze njima. Olivera je dala dokumenta, policajac provjerava, zagleda auto, traži da otvori gepek, koji je bio prazan.

- Čim smo izašli na taj put, uočili smo patrolu koja zaustavlja sve zbog krađe koja se desila u blizini. U početku nismo izazvali sumnju, djelovali smo kao par turista, dali smo papire, auto je bio prazan, u prtljažniku ništa, bila je to rutinska kontrola... Ali, kreće sve naopako. Kao uvijek u kriminalu, pada se uvijek na glupostima.

To je pravilo u kriminalu. Policija pregledava unutrašnjost automobila. Kad se sagnuo iza sjedišta, moj prijatelj je zažmirio, uhvatio za glavu i sjetio da je ostavio tamo pajser. Policajac iza sjedišta vadi veliki pajser i papirić/račun. Papirić daje drugom policajcu - prepričava Olivera za njih kobnu noć. Objašnjava da se dogodila nevjerojatna stvar.

- Moj prijatelj je nekoliko dana ranije kupio pajser koji je spustio iza zadnjeg sjedišta, i potpuno zaboravio da ga je tu stavio. Ja nisam ni znala da da vozim pajser. Policija je pregledala sve, našla pajser i odmah smo postali sumnjivi. Bila sam sleđena, policajac je prišao i pitao odakle im to. Drugi se malo udaljio, zvao preko motorole, kontrolirao naše dokumente i provjeravao prodavaonicu u kojoj je kupljen.

- Bila sam šokirana i zgranuta. Drugi problem je to da je osoba koja je sa mnom, bila pod uvjetnom kaznom, bivši zatvorenik - dodaje Olivera. Policija je Oliveru i njenog prijatelja odmah strpala u svoj auto i odvezla ih u policijsku stanicu u Hersonissosu. Olivera je bila jako zabrinuta, do tada nije bila nikad hapšena, to joj je bilo novo iskustvo.

- Na moju nesreću, uz pajser se nalazio i račun. Nisam bila s njim kad je kupovao pajser, ali jesam kad je kupovao drugi alat koji je bezazlen. Ali, na moju nesreću prodavač se sjećao samo mene. Policajci pokazuju slike Olivere i prijatelja prodavaču koji pokazuje prstom na Oliveru, klima glavom, pokazuje rukom da je visoka jako. Donosi im pajser, isti kakav su našli u autu jer baš takve prodaje.

- Zbog visine na Kreti sam vrlo upadljiva, pa me zato prodavač i upamtio, a bio je to i jedini dokaz protiv mene na sudu. Grčka je zemlja u kojoj nisu potrebni neki jaki dokazi. Dovoljna je blaga sumnja, malo više sumnje policije i bit ćeš osuđen. To je jasno, ali meni tada to nije bilo jasno - objašnjava.

- Nemam kontakt s mojim prijateljem, ali on je uključeniji i obavješteniji, pa mi je poslao i odvjetnika. Govorio mi je neke stvari koje su mi u početku bile frapantne. Uveli su me u stanicu, gdje sam srela prijatelja i kratko popričala sa njim. Brzo mi je predočio situaciju - rekla je Olivera, koja je bila sleđena. Uslijedilo je ono čega se i plašila.

- Ubrzo nas vode u drugu policijsku stanicu gdje sam srela tog prijatelja koji mi je odmah rekao da sam u velikom problemu i da nema šanse da nas puste jer se digla velika prašina. To je relativno mali otok i da sam medijski vrlo detaljno popraćena. Doživjela sam pravu medijsku hajku jer Grci vole preuveličavati čak i više nego kod nas. Od sljedećeg dana vidjela sam svoje slike po svim novinama i u vijestima, pričali su da imam prodavaonice po Rusiji, zapadnoj Europi, da imam hrpe nakita poznatih marki, da sam vlasnica ovoga i onoga... Povezali su me odmah sa svim krađama koje su se dogodile po grčkim otocima, iako nisu bile naše djelo, nego djelo drugih kriminalaca od kojih sam čak neke i poznavala - govori Ćirković.

Foto: Screenshot Youtube

Odvjetnik joj je objasnio što ju čeka i u kakvoj je situaciji. Nije bilo nimalo obećavajuće: 'Znam da sam minimum bila godinu dana u zatvoru, i to je bilo za mene strašno. Strašno je jer sam imam dijete, jer je do tada moj život bio taj 'sitni kriminal' i nisam se sretala sa zatvorima. Ova situacija promijenila je sve - i odnos s obitelji, i s prijateljima, promijenio se cijeli moj život.

- Poslije policijskog pritvora, poslali su me na izdržavanje kazne. Na Kreti postoje dva muška zatvora, a u jednom od njih, u Neapoliju, u odvojenom dijelu je i ženski zatvor - prepričava. Olivera ulazi u sobu koja ima 20 četvornih metara, krevete na kat, a među zatvorenicama ima i Albanki i Grkinja.

- U tom trenutku sam šokirana, zgranuta sam, mislim da je to zatvor i da u Grčkoj ne postoji ništa drugo, da je to taj zatvor u kojem ću provesti godinu dana. Jedna kupaonica i jedan tuš, jedno kao minijaturno dvorište u kojem ne možeš ništa ni trenirati, jedva da možeš i hodati. Djeluje zastrašujuće - kaže Olivera koja je pala u depresiju zbog malog djeteta koje je ostavila.

- Prvih mjesec dana ne razmišljam o zatvoru, samo razmišljam o sinu jer je to za mene strahota. Dijete koje se dana nije odvajalo od mene, koje ide u školu, na treninge u koje sam ja uložila svu ljubav ovog svijeta i brigu, koje je vezano za mene, nema tajni. Odmah sam sinu sve rekla. Rekla sam mu da je moj prijatelj imao problem, da am bila s njim turistički, da ću, zbog zemlje koja je čudo jer nema pravosuđe, morati odležati 8 mjeseci.

Istina je, ipak, bila drugačija. Uslijedile su godine robije, kaos po zatvorima, konflikti sa zatvorenicama, bitka za prevlast iza rešetaka. Nakon godina robije, uslijedila je druga optužnica, za djelo na Kreti. Olivera u odsustvu biva osuđena na osam i po godina. Tada donosi nevjerojatno rizičnu odluku, da pobjegne iz zatvora. Ova atraktivna Srpkinja, visoka 193 centimetra, poznata je i po tome što je prva žena koja je uspjela u srpnju 2012. spektakularno pobjeći iz jednog od najčuvanijih zatvora „Koridalos“ kod Atene. Ona je zamolila čuvaricu da ode do sporednih vrata i uzme od rođaka iz Srbije sprej za crtanje murala koje je iscrtavala na zidinama zatvora. Kad je stražarka otključala vrata, posjetilac ju je udario pištoljem u glavu, stavio Oliveru na motor i pobjegao. Ipak, poslije nekoliko mjeseci je uhićena i vraćena u zatvor.

Olivera Ćirković je bila osuđena na 12-godišnju kaznu zbog pljački zlatarnica širom Europe. Ona je detaljno u knjizi „Pink Panter - moja zatvorska ispovijest“ opisala rigorozne mjere osiguranja koje postoje u jednom od najvećih grčkih zatvora, Korydallosu u blizini Atene. U iskrenoj zatvorskoj ispovijesti osuđenica najvećeg grčkog zatvora detaljno je opisala trenutak uhićenja, poslije bijega, za koji je rekla da se dogodio jer je „precijenila grčku policiju“. Uhvaćena je na osnovu telefonskih poziva.

- U pola deset razvaljena su ulazna vrata mog stana i u njega je uletjelo 50 specijalaca s fantomkama na glavama. Nisam se iznenadila niti pomaknula s mjesta. Pet minuta kasnije, kad su ustanovili da sam sama u stanu, počeli su predstavu trgajući moje zavjese, ukrasne predmete, uz obavezno urlikanje. Nakon demonstracije sile stigla je na red krađa. Pokupili su svu tehničku robu, uredno kupljenu u prodavnicama, kao i Draganov skupocjeni sat.

To nije ušlo u zapisnik o zapljeni. Kako nisam reagirala, iskusno su zaključili da sam drogirana. Prvi put u životu nisam mrzila policiju i nisam ih provocirala do ludila. Odvedena sam u policijsku stanicu. Bila sam sigurno uhićena zbog vlastite nepažnje. U policiji su mi rekli: 'Pričaj, pomozi i sebi i drugima, a ne nama. Ne budeš li surađivala smjestit ćemo te u zatvor na idućih 20 godina'. Bila je to uobičajena smiješna bajka za plašljivce. Stajala sam i gledala ga ravno u oči.

Ravnodušna sam prema kaznama, sudu, zatvoru i svom životu. To sam valjda i dokazala ostavši u stanu. Policija te samo jednom može namagarčiti, zaključila je Olivera. Nakon uhićenja svi grčki mediji brujali su da je čuvenu kriminalnu organizaciju 'Pink Panter' raskrinkala upravo tamošnja policija. Neke sigurnosne agencije procijenjuju da je zbog smijelih pljački odgovorna za krađu više od 500 milijuna dolara. Olivera je izašla tek kad joj je grčki drugostupanjski sud smanjio kaznu na 12 i pol godina.