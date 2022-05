'Mislila sam da ću se poroditi na stolu, ali rekli su mi da odem u WC i rukama zadržim plod'

Nisam ljuta na osoblje, jer je jedna sestra pokrivala cijeli odjel. Cijeli dan bila sam sama na stolcu, jer nisam željela leći na umrljani krevet bez posteljine, ispričala je na prosvjedu u Osijeku Maja Anić, koja je sa sugrađanima podijelila svoje iskustvo iz bolnice.

- U 13. tjednu trudnoće saznala sam da dijete umjesto dvije arterije u pupkovini ima samo jednu, pa bebino srce kuca dvostruko slabije nego moje te da je bebi dijagnosticiran Turnerov sindrom. Nisam željela prekinuti trudnoću, no doktori su mi savjetovali da je tako najbolje jer ću teško iznijeti trudnoću. U KBC-u, gdje je dogovoren prekid trudnoće medikamentom umjesto klasičnom kiretažom, dobila sam abortivnu pilulu koja potiče trudnoću te drugu pilulu koja je trebala utjecati da bebino srce prestane kucati, da dođe do poroda - rekla je na Trgu slobode među okupljenima koji su došli dati podršku Mireli Čavajda i svim drugim ženama koje prolaze sličnu sudbinu.

- U bolnici sam bila cijeli dan. Došla sam u 7 sati, a sestra me prvi puta obišla oko 18. Očekivala sam da ću dobiti injekciju ili tablete protiv bolova, jer tako mi je liječnik obećao - ispričala je.

- Osjećala sam pritisak i mislila sam da će me staviti na stol da se porodim, no sestra je rekla da odem na WC te, ako želim obdukciju, rukama zadržim plod. I doista sam to napravila. Vidjela sam ga i držala u rukama - plakala je Maja.

- Zadržali su me preko noći, uz tri infuzije i sutradan me bez riječi otpustili s nalazima i otpusnim pismom - završila je ova hrabra žena svoje mučno svjedočanstvo.

