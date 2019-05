Mislili su da su obična obitelj, a onda im je FBI uletio u kuću...

Tim Foley je taj dan 27. lipnja 2010. navršio 20 godina. Za rođendan roditelji su njega i mlađeg brata Alexa roditelji odveli na ručak u indijski restoran nedaleko njihove obiteljske kuće u Cambridgeu u državi Massachusetts.

Oba brata rođena su u Kanadi, ali sa roditeljima su od 2000. živjeli u SAD-u. Njihov otac Donald Heathfield studirao je u Parizu i na Harvardu te je radio u konzultantskoj tvrtki u Bostonu, a majka Tracey Foley bila je kod kuće i odgajala sinove.

Foto: screenshot/YouTube

Kad su joj djeca narasla počela je raditi kao agentica za nekretnine. Izgledali su kao jedna sasvim prosječna američka obitelj koja je preselila iz Kanade i voljela često putovati u inozemstvo.

'FBI je uletio u kuću i vikao da dignemo ruke u zrak'

Nakon ručka u restoranu vratili su se kući i otvorili šampanjac. Roditelji su odlučili izaći van, a Tim je slao poruke prijateljima planirajući rođendanski izlazak. Kad je netko pokucao na vrata majka ga je pozvala da siđe misleći kako su prijatelji došli po njega.

No to nisu bili prijatelji nego cijela FBI jedinica.Tim je u prvom trenutku pomislio da je policija i da su došli jer su saznali da su večer prije na tulumu pili, a nitko od prijatelja nije imao 21 godinu. No FBI je uletio u kuću. Vikali su da dignu ruke u zrak dok je druga ekipa specijalaca ulazila na stražnji ulaz. Tek kad se spustio s kata shvatio je da je situacija ozbiljna iako mu još nije bilo jasno o čemu se točno radi. Uhitili su im roditelje i a jedan od agenata im je samo kratko rekao da su im otac i majka optuženi kao “nezakoniti agenti strane države”.

Braća su tako na najgori mogući način saznali da su im roditelji elitni ruski špijuni. Pretražili su im kuću, a njih odveli u hotel.

Naime, u velikoj akciji FBI-ja, uhvaćeno je deset KGB-ovih elitnih špijuna koji su desetljećima živjeli u Americi skriveni pod lažnim identitetima. Među njima i roditelje Tima i Alexa. U Sovjetskom savezu za njih su koristili termin ilegalci. Ti ljudi su u doba hladnog rata, nakon godina treninga, odlazili iz SSSR-a i potpuno se infiltrirali. Preuzimali bi identitete umrlih Amerikanaca.

Ukrali identitet poginulim Kanađanima

Alex je bio uvjeren da je došlo do greške. Čak i kada su, nakon nekoliko dana, na radiju čuli kako je FBI razotkrio 10 ruskih špijuna širom SAD-a, bili su čvrsto uvjereni kako je došlo do velike greške.

Međutim , FBI nije pogriješio. Ne samo da su njihovi roditelji bili ruski špijuni, oni su i bili Rusi. Odnosno, ljudi koje su Tim i Alex poznavali kao mamu i tatu zaista su bili njihovi biološki roditelji, ali se nisu zvali Donald i Tracey. To su bili neki poginuli Kanađani kojima su njihovi mama i tata ukrali identitet.

Prva imena njihovih roditelja bila su Andrej Bezrukov i Elena Vavilova. Oboje su rođeni u Sovjetskom Savezu, prošli su obuku u KGB-u. Nakon obuke su poslani u inozemstvo u sklopu strogo čuvanog programa tajnih agenata, u Rusiji poznatog pod nazivom “ilegalci”. Nakon dugotrajnog stvaranja uvjerljivog identiteta običnih građana Sjeverne Amerike, par je krenuo sa izvještavanjem za SVR. To je špijunska agencija moderne Rusije nasljednica nekadašnjeg KGB-a. Njih dvoje i još osam agenata cinkao je bivši ruski špijun koji je prešao Amerikancima.

Alex i brat Tim proveli su noć u hotelu koji im je osigurao FBI, pokušavajući shvatiti što se dogodilo. Nakon što su se idućeg dana vratili kući vidjeli su kako su agenti odnijeli svaki električni uređaj, svaku fotografiju i dokument.

Slučaj je završio razmjenom

Novinarske ekipe utaborile su se ispred kuće, braća su navukla tamne zavjese. Idućeg jutra Tim se iskrao i otišao u gradsku knjižnicu kako bi došao do interneta. Pokušao je pronaći odvjetnika za svoje roditelje. Svi bankovni računi obitelji su momentalno zamrznuti, a dječacima je ostalo samo ono malo novca što su imali u džepovima i ono što su mogli posuditi od prijatelja. Agenti FBI-a odvezli su ih na početno saslušanje pred sudom u Bostonu, gdje su njihovi roditelji suočeni sa optužbama. Kratko su se sreli sa majkom u zatvoru. Alex tvrdi kako mamu ni u jednom trenu nije pitao za što su optuženi.

FBI je prikupio mnoštvo dokaza koji su razotkrili njihove roditelje. Slučaj je završio razmjenom. SAD je Rusiji izručio desetero špijuna među kojima su bili i roditelji Alexa i Tima. Rusija je za njih predala četvero Rusa koji su zatvoreni pod optužbom da špijuniraju za zapad.

'A uvijek smo mislili da su nam roditelji tako obični'

Šest godina nakon uhićenja roditelja, 2016. godine, Tim i Alex prvi put su istupili u javnost, u velikom intervjuu za The Guardian.

- Nikad mi ništa nije bilo sumnjivo oko mojih roditelja. Obojica smo bili razočarani zbog toga koliko su nam roditelji obični. Činilo se kao da roditelji svih naših prijatelja vode mnogo uzbudljivije i uspješnije živote - priča Alex.

Za Alexa i Tima, geopolitička pozadina razmjene špijuna bila je najmanji problem. Dvojica tinejdžera odrasla su kao tipični Kanađani, da bi otkrili kako su zapravo djeca ruskih špijuna.

Nakon što su im roditelji vraćeni u Rusiju i oni su prvi put otputovali tamo.

Kada su se dva brata iskrcala na vratima aviona ih je dočekala grupa ljudi. Predstavili su im se na engleskom, rekli su da su kolege njihovih roditelja. Rekli su dječacima da im mogu vjerovati i izveli su ih sa putničkog terminala u kombi.

Roditelje su im regrutirali zajedno

- Pokazali su nam slike naših roditelja u njihovim 20-im godinama, bili su obučeni u uniforme, na sebi su imali medalje. To je trenutak u kojem sam pomislio: "Ok, ovo je stvarno". Do tog trenutka odbijao sam vjerovati da je bilo što od toga istina - kaže Alex.

Njega i Tima odveli su u stan, rečeno im je da se osjećaju kao kod kuće. Jedan od kolega njihovih roditelja sljedećih nekoliko dana ih je vodio u razgledanje Moskve. Vodili su ih u muzeje, pa čak i na balet. Posjetili su ih stric i bratić, za koje braća nisu imali pojma i da postoje. Vidjeli su se i sa bakom, ali oni nije govorila engleski, a dječaci nisu znali ruski.

Alexov i Timov otac je rođen kao Andrej Olegovič Bezrukov, u regiji Krasnojarsk u srcu Sibira.

- Roditelje su zajedno regrutirali, kao par. Bili su mladi, pametni, obećavajući ljudi. Pitali su ih žele li pomoći svojoj zemlji i pristali su. Prošli su godine treninga i priprema - ispričao je.

Par je po naredbi KGB-a otišao u Kanadu u 80-im godinama. U lipnju 1990. Vavilova je pod preuzetim identitetom Tracey Foley rodila u Torontu Tima. Andrej Bezrukov imao je diplomu Sovjetskog fakulteta, ali "Donald Heathfield" nije završio fakultet. Od 1992. do 1995. studirao je međunarodnu ekonomiju u Torontu. Alex se rodio 1994., a godinu dana kasnije cijela obitelj se seli u Pariz.

Dok je tata studirao na "École des Ponts", živjeli su u malom stanu u blizini Eiffelova tornja. Braća su djelila spavaću sobu, a roditelji su spavali na kauču. Dok su Bezrukov i Vavilova gradili svoj međunarodni identitet, zemlja za koju su radili prestala je postojati. Tek kada je na vlast došao Vladimir Putin, špijuni su ponovno dobili na važnosti.

'Bili smo normalna, bliska obitelj'

Obitelj je 1999. planirala preseljenje iz Francuske u SAD. Sa identitetom obrazovanog Kanađanina, Heathfield je upisao Harvard i počeo se, paralelno, razvijati kao agent SVR-a. Roditelji su djecu upisali u francusko-englesku školu u Bostonu, kako bi održali svoj francuski i ostali u dodiru sa europskom kulturom.

Tim je 2008. godine upisao "George Washington University" u Washingtonu, smjer internacionalni odnosi. Fokusirao se na Aziju, učio je mandarinski i proveo semestar u Pekingu. Iste te godine cijela obitelj je uz kanadsko, dobila i američko državljanstvo. Iako više nikada nisu živjeli u Kanadi, Alex je imao godinu, a Tim pet godina kada su se odselili iz Toronta, obojica su se osjećali kao Kanađani. Tim svoju obitelj opisuje kao apsolutno normalnu, bliski su i sve vikende su provodili zajedno. Roditelji su imali mnogo prijatelja. Ne sjeća se da su ikad pričali o Rusiji ili Sovjetskom Savezu, nikada nisu jeli rusku hranu.

- Nikad mi ništa nije bilo sumnjivo oko mojih roditelja - kaže Alex.

U Rusiji su im roditelje dočekali kao heroje

Ali Bezrukov i Vavilova komunicirali su sa SVR-om putem digitalne steganografije. Na internetu bi objavljivali fotografije koje bi sadržale poruke sakrivene u pixelima. Bile su kodirane algoritmom koji je za njih napisao SVR.

Kada su se špijuni 2010. vratili u Rusiju dočekani su kao heroji. Nakon kratke posjete sjedištu SRV-a, primio ih je tadašnji predsjednik Dimitrij Medvedev kako bi im dodijelio medalje za njihove uspjehe. Kasnije su se sreli i sa Putinom. Vlasti su za njih i njihove obitelji organizirali putovanje u Sankt Peterburg, Bajkalsko jezero u Sibiru i u Soči na Crnom moru. Ideja je bila da im se pokaže moderna Rusija i da im se pruži prilika kako bi se zbližili.

Špijuni povratnici više nisu zaposleni u tajnoj službi, ali država im je našla druge poslove. Njihov otac je dobio posao na prestižnom moskovskom fakultetu, a napisao je i knjigu o geopolitičkim izazovima koji stoje pred Rusijom. Tim i Alex dobili su ruske putovnice krajem 2010. godine i odjednom su postali Timofej i Aleksander Vavilov.

Dugotrajna borba za povratak kanadskog državljanstva

Alex je gimnaziju završio u Britanskoj internacionalnoj školi u Moskvi, ali nije želio ostati u Rusiji. Aplicirao je na jedan fakultet u Kanadu, ali mu je rečeno kako mora tražiti novi rodni list kako bi opet dobio državljanstvo. Primljen je na fakultet u Torontu 2012. godine, nakon što je zatražio četverogodišnju studentsku vizu, sa svojom ruskim putovnicom. Četiri dana prije polaska dobio je poziv kanadske ambasade u Moskvi. Poništili su mu vizu. Od tada su mu vizu odbili i u Francuskoj i u Velikoj Britaniji. Na kraju je dobio vizu u jednoj od europskih zemalja.

- Živjeli su život kao i svi drugi, donosili su odluke u hodu. Drago mi je da su imali stvar u koju su tako jako vjerovali, ali njihovi izbori su doveli do toga da ne osjećam nikakvu povezanost sa zemljom za koju su riskirali živote - kaže Alex i dodaje kako bi htio da ga svijet ne kažnjava zbog odluka i načina života njegovih roditelja.

Ni jedan ni drugi brat ne žive u Rusiji i godinama su se borili za povratak kanadskog državljanstva kojeg su izgubili zbog odredbe da pravo na državljanstvo ne mogu imati 'zaposlenici' drugih država.

Nakon duge pravne bitke prošle godine su ga ipak uspjeli vratiti.

- Alex i Tim jako su puno pretrpjeli, od trenutka kad su bili djeca, i to ne svojom krivicom. Nadamo se kako će se nakon ove odluke moći vratiti u jedinu zemlju koju mogu nazvati svojom kako bi ponovno mogli sastaviti svoje živote - rekao je tada njihov odvjetnik Hadayt Nazami.

S roditeljima su u kontaktu i posjećuju ih u Moskvi.

Njihov život bio je inspiracija za popularnu američku seriju The Americans.