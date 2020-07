"Mislim da bi bilo korisno da Boris Milošević ode u Knin"

HDZ-ovci su na predsjedništvu stranke razgovarali i o nadolazećem obilježavanju vojno-redarstvene operacije "Oluja" 5. kolovoza u Kninu. Sve je, istaknuo je Plenković, spremno

<p>Očekujem sutra vrlo korisnu, sadržajnu raspravu. Ovaj Zakon je baš primjer poruke one otvorenosti Vlade i parlamentarne većine prema kvalitetnim sugestijama da Zakon bude dugoročno održiv, što bolji i da nam pomogne obnoviti Zagreb onako kako to treba i tehnički i financijski, poručio je premijer i predsjednik HDZ-a, Andrej Plenković, nakon sjednice Predsjedništva ispred središnjice stranke.</p><p>Na sjednici su raspravljali, dodao je, o aktivnostima koje ih čekaju ovaj tjedan u Saboru. Naime, sutra je na dnevnom redu rasprava o Zakonu o obnovi Zagreba i okolice nakon potresa, u srijedu Plenković predstavlja izvješće o Vijeću EU i šestomjesečnom predsjedanju Hrvatske Vijećem, u četvrtak o važnim financijskim Zakonima te u petak glasanje. Nakon toga i Vlada i Sabor idu na ljetnu stanku.</p><p>Na pitanje hoće li biti novaca za obnovu Zagreba i okolice, Plenković je istaknuo kako će "postupno biti." Novinari su ga upitali i hoće li prihvatiti neke amandmane oporbe.</p><p>- Ako budu kvalitetni, sadržajni i korisni, dapače - rekao je.</p><p>HDZ-ovci su razgovarali i o nadolazećem obilježavanju vojno-redarstvene operacije "Oluja" 5. kolovoza u Kninu. Sve je, istaknuo je, spremno.</p><p>- Ovogodišnje obilježavanje bit će nešto drugačije nego ranije zbog vrlo očitih epidemioloških razloga, ali će biti dostojanstveno, kako i treba - rekao je.</p><p>Upitan hoće li u Knin ići i SDSS-ov potpredsjednik Vlade, Boris Milošević, istaknuo je kako on osobno misli da bi to bilo jako dobro i korisno.</p><p>- Razgovarali smo o tome i još razgovaramo - rekao je dodavši kako razgovaraju još i o tome hoće li onda on ili netko iz Vlade nakon Oluje ići na obilježavanja srpskih stradanja.</p><p>- Sve ćemo vam reći do kraja tjedna kad se sve dogovorimo - rekao je.</p><p>Na pitanje da li bi to bila dobra poruka ljudima i za mentalno zdravlje društva, Plenković je istaknuo kako misli da je naše društvo zdravo.</p><p>- A kao drugo, mislim da je ova 2020. godina po mnogočemu bitna - za demografsku konsolidaciju, toleranciju u društvu, za pogled naprijed, za vrlo jasna određivanja prema povijesti, ne samo ovoj recentnoj, i mislim da ćemo naći rješenje. U konačnici, i ova parlamentarna većina je vrlo jasna poruka onog što mi kao najjača stranka s najvećom potporom na ovim izborima o tome mislimo i očekujemo da zajedno s našim partnerima pošaljemo prave poruke - rekao je.</p>