Milanović će održati govor za Oluju: Ima plan budu li zviždali

Bivši ministri obrane Damir Krstičević i Ante Kotromanović dobit će odlikovanja, govor će držati i general Ante Gotovina, a mali broj ljudi smjet će na tvrđavu zbog epidemije korona virusa

<p>Predsjednik Republike <strong>Zoran Milanović</strong> sudjelovat će s premijerom <strong>Andrejem Plenkovićem</strong> na obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti koji će se tradicionalno održati u Kninu, u spomen na vojno-redarstvenu operaciju "Oluja" koja je bila ključ oslobođenja Hrvatske u Domovinskom ratu.</p><p>Program jubilarne 25. obljetnice održat će se kroz dva dana, 4. i 5. kolovoza, doznaje <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a529943/Doznajemo-kako-ce-izgledati-ovogodisnja-proslava-Oluje.html" target="_blank">N1</a> koji je objavio i detalje programa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Premijer odbio rukovanje s predsjednikom</strong></p><p>U utorak, 4. kolovoza Milanović će imati svečani prijem ratnih zapovjednika na kninskoj tvrđavi i dodijeliti šest do sedam promaknuća aktivnim časnicima i odličja devetorici ratnih zapovjednika Oluje.</p><p>To su Đuro Dečak, Miljenko Crnjac, Marijan Mareković, Luka Đanko, Nojko Marinović, Vinko Vrbanac, Rahim Ademi i bivši ministri obrane Damir Krstičević i Ante Kotromanović. Milanović će održati i prigodan govor.</p><p>Na sam Dan pobjede program se seli na Trg Ante Starčevića zbog epidemioloških mjera. Govore bi trebali održati Milanović, Plenković, predsjednik Sabora <strong>Gordan Jandroković</strong> i predstavnik braniteljskih udruga, general Ante Gotovina.</p><p>Podsjetimo, Milanoviću su kao premijeru u Kninu zviždali tijekom govora na Dan pobjede 2013. i 2014. Tadašnji predsjednik SDP-a rekao je kako je to organizirao HDZ. Bude li zviždanja ovaj put, održat će govor do kraja, kažu iz Ureda predsjednika.</p><p>Na tvrđavi će se podići zastava i čitati imena poginulih, a to će HTV prenositi preko videozida u središtu grada. Iznad Knina će i preletjeti avioni. U planu su i sveta misa i koncert na tvrđavi, također uz prijenos na javnoj televiziji. Uzvanika bi trebalo biti puno manje nego inače zbog situacije s korona virusom.</p><p>Ured predsjednika nema nikakvih očekivanja od SDSS-ovih Borisa Miloševića i Milorada Pupovca oko dolaska u Knin. Smatraju da bi bilo neprimjereno išta očekivati od njih te da su odluke oko dolaska na njima osobno, piše <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a529943/Doznajemo-kako-ce-izgledati-ovogodisnja-proslava-Oluje.html" target="_blank">N1</a>.</p>