PREVARILI OSJEČANINA
Mislio da ulaže u zlato i platinu, pa ostao bez 13 tisuća eura
Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 59-godišnjaka s područja te županije u lažnom ulaganju u zlato i platinu oštetio za više od 13 tisuća eura, izvijestila je policija u subotu. Tijekom komunikacije s nepoznatom osobom 59-godišnjak je doveden u zabludu te je uložio više od 13 tisuća eura, misleći da ulaže u zlato i platinu.
Navedeni novac je, po dogovoru i uputama nepoznatog počinitelja, 59-godišnjak uplaćivao na bitcoin račun kriptomata.
Nakon uloženog novca nepoznata osoba mu se prestala javljati te je shvatio da je prevaren.
