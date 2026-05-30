Mislio da ulaže u zlato i platinu, pa ostao bez 13 tisuća eura

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 59-godišnjaka s područja te županije u lažnom ulaganju u zlato i platinu oštetio za više od 13 tisuća eura, izvijestila je policija u subotu. Tijekom komunikacije s nepoznatom osobom 59-godišnjak je doveden u zabludu te je uložio više od 13 tisuća eura, misleći da ulaže u zlato i platinu.

Navedeni novac je, po dogovoru i uputama nepoznatog počinitelja, 59-godišnjak uplaćivao na bitcoin račun kriptomata.

Nakon uloženog novca nepoznata osoba mu se prestala javljati te je shvatio da je prevaren.

