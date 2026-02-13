Obavijesti

'Mister 25 posto' na sud došao spreman za zatvor: Grgić nosio torbu na ramenu, a u ruci fascikl

Piše Luka Safundžić,
'Mister 25 posto' na sud došao spreman za zatvor: Grgić nosio torbu na ramenu, a u ruci fascikl
Osijek: Privođenje gradonačelnika Vinka Grgića kod istražnog suca | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Grgić je prilikom privođenja poručio: 'Neka sustav radi svoj posao'. Uskok je sad otkrio za što ga se sve tereti...

S plavim fasciklom u rukama i sportskom torbom, u pratnji dva policajca, novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić došao je na osječki sud. Nekoliko sati nakon dolaska, sud je njemu, ali i ostaloj trojici okrivljenika u petak odredio jednomjesečni istražni zatvor.

