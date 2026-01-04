U drugoj polovici 2026. u Klovićevim dvorima bit će izložba Bukovčevih djela iz njegove praške faze. Tamo je slikao djela koja se značajno razlikuju od njegova dotadašnjeg rada, a jedno je netragom nestalo...
Misterij Bukovčevih morbidnih djela: Je li za sve bio kriv pogled na Munchov ‘Krik’?
Iz Galerije Klovićevi dvori najavili su da će u drugoj polovici 2026. postaviti veliku izložbu djela Vlaha Bukovca, “Bukovac u Pragu”. Nakon izložbe o Bukovčevu pariškom razdoblju, organizirane 2018., a zatim silno uspješne izložbe “Korijeni i Krila, Vlaho Bukovac u Zagrebu, Cavtatu i Beču, 1893. - 1903.”, koja je bila 2021., čeka nas izložba o praškoj fazi, treći dio ciklusa o slikaru koji je monumentalno ime hrvatske moderne, koji je karijeru gradio u Parizu, oblikovao ukus Zagreba i naraštaja mladih slikara, a zatim se skrasio u Pragu. Ta će izložba, u suradnji s češkom povjesničarkom umjetnosti dr. sc. Vjerom Borozan, koja se u svojoj doktorskoj disertaciji bavila Bukovčevim djelovanjem i utjecajem u Pragu, prašku dvadesetogodišnju fazu sagledati s pozicije češke povijesti umjetnosti, navode autorice izložbe Petra Vugrinec i Lucija Vuković.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+