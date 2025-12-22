Misterij fotke 468. Zašto su maknuli fotografiju Trumpa i pedofilskog manijaka Epsteina?

Obavijesti

Filip Sulimanec
Foto: Department of Justice

Fotografija pod brojem 468, označena u dokumentima vezanim uz Jeffreya Epsteina, postala je predmet velike pažnje javnosti i medija krajem prosinca 2025. godine. Riječ je o fotografiji iz serije dokumenata i fotografija koje je američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo javno. Na samoj fotografiji prikazan je uredski stol i ladica u kojoj se nalaze više fizičkih fotografija, među kojima su i slike Donalda Trumpa, uključujući poznate fotografije Trumpa i Melanije u društvu Epsteina i Ghislaine Maxwell te druge slike Trumpa uz nekoliko žena.

Foto: Department of Justice

Fotografija je postala kontroverzna jer je vrlo brzo nakon objave uklonjena s web-stranice DOJ-a, što su primijetili mediji i političari. Uslijedile su spekulacije o mogućem zataškavanju, osobito zbog prisutnosti Trumpa na fotografijama. Demokratski članovi Odbora za nadzor Zastupničkog doma SAD-a javno su postavili pitanje zbog čega je fotografija uklonjena i zahtijevali veću transparentnost u objavljivanju dokumenata vezanih uz Epsteinov slučaj.

Ministarstvo pravosuđa objasnilo je da je uklanjanje fotografije i drugih dokumenata bilo radi pregleda i zaštite mogućih žrtava te da nije bilo politički motivirano. Naknadno je fotografija ponovno postavljena na stranicu bez izmjena ili redakcija nakon što je utvrđeno da ne sadrži neovlašteno prikazane žrtve.

Važno je naglasiti da sama fotografija pod brojem 468 nije dokaz da je Trump počinio zločin i da Trump nikada nije optužen niti službeno povezan s Epsteinovim kaznenim aktivnostima u tim dokumentima. Ipak, slučaj je izazvao političke tenzije i rasprave o transparentnosti pri objavi dokumenata, kao i zahtjeve za potpunijim objavljivanjem informacija i manje redakcija.

