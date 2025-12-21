Obavijesti

NESTALO NAJMANJE 16 SLIKA

Epsteinovi dokumenti: SAD uklonio slike, ministarstvo negira povezanost s Trumpom

Piše HINA,
Epsteinovi dokumenti: SAD uklonio slike, ministarstvo negira povezanost s Trumpom
Foto: U.S. Justice Department

Ministarstvo pravosuđa tvrdi da su fotografije privremeno uklonjene zbog zaštite potencijalnih žrtava, demokrati sumnjaju u zataškavanje

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je u nedjelju da iznenadno uklanjanje desetak fotografija iz nedavno objavljenog skupa dokumenata o istrazi o pokojnom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu "nema nikakve veze s predsjednikom (Donaldom) Trumpom".

Uklonjene fotografije prikazivale su potencijalne Epsteinove žrtve koje prije nisu bile identificirane kao takve, rekao je u nedjelju zamjenik glavne državne odvjetnice Todd Blanche za NBC News, dodajući da su datoteke o kojima je riječ stoga izbrisane nakon što su "skupine za zaštitu prava žrtava" izrazile zabrinutost.

NEDOSTAJU FOTOGRAFIJE Epsteinove žrtve ogorčene: 'I dalje skrivaju imena utjecajnih koji su silovali djevojčice'
Epsteinove žrtve ogorčene: 'I dalje skrivaju imena utjecajnih koji su silovali djevojčice'

Blanche je rekao da će fotografije ponovno biti javno dostupne čim se utvrdi treba li ih redigirati, ali nije rekao kada. 

Ministarstvo pravosuđa u petak je, nakon velikog pritiska javnosti, na svojoj internetskoj stranici objavilo četiri skupa podataka s tisućama datoteka o Epsteinu jer je rok za to istjecao. 

'ŠTO SE ZATAŠKAVA?' Iz Epsteinovih dosjea nestalo najmanje 16 fotografija, među njima je jedna s Trumpom
Iz Epsteinovih dosjea nestalo najmanje 16 fotografija, među njima je jedna s Trumpom

Osim fotografija, datoteke su uključivale i dokumente. Velik dio sadržaja je redigiran, zbog čega je ministarstvo kritizirano.

Demokrati u Kongresu optužili su manje od 24 sata kasnije Ministarstvo da je uklonilo jednu od objavljenih datoteka.

Fotografija o kojoj je riječ pokazuje niz uokvirenih slika. Jedna od fotografija je starija i prikazuje sadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa sa suprugom Melanijom, u pratnji Epsteina i njegove dugogodišnje prijateljice Ghislaine Maxwell. Bivši američki predsjednik Bill Clinton može se vidjeti na drugoj slici.

TISUĆE SPISA IZ ISTRAGE Epsteinovi mračni dosjei otkrili tajne elite i moćnika Bijele kuće
Epsteinovi mračni dosjei otkrili tajne elite i moćnika Bijele kuće

Blance je ocijenio "smiješnom" optužbu da je fotografija uklonjena jer se na njoj može vidjeti Trumpa.

Također je rekao da nikakve informacije koje se odnose na Trumpa nisu bile uređivane u objavljenim datotekama – osim tamo gdje se nešto moralo redigirati zbog zakonskih zahtjeva. To bi bio slučaj, primjerice, ako su se informacije odnosile na osobne podatke žrtava zlostavljanja ili su bile obuhvaćene odvjetničkom tajnom.

ŽESTOKE KRITIKE NA TRUMPA VIDEO Što su otkrili dokumenti? Spominju Trumpa i curicu (14), a Epstein govori: 'Ova je dobra...'
VIDEO Što su otkrili dokumenti? Spominju Trumpa i curicu (14), a Epstein govori: 'Ova je dobra...'

Slučajni uzorak koji je uzeo dpa otkrio je da je subotnja verzija prvog skupa podataka sadržavala barem 16 datoteka manje nego prethodna verzija arhive od petka poslijepodne. Osim fotografije za koju demokrati tvrde da nedostaje, novija verzija više ne sadrži ni određene slike sobe sa stolom za masažu.

