Misterij leta MH370: Umrlo 230 ljudi, zadnje riječi pilota bile su jezive. Opet pokrenuli istragu!

Više od desetljeća nakon što je Boeing 777 Malaysia Airlinesa s 239 putnika i članova posade nestao bez traga na letu od Kuala Lumpura do Pekinga, malezijska vlada odobrila je novu, visokotehnološku potragu. Američka tvrtka za podvodnu robotiku Ocean Infinity kreće u još jedan pokušaj lociranja olupine zrakoplova na letu MH370, nadajući se da će napokon riješiti misterij koji progoni obitelji žrtava i cijelu zrakoplovnu industriju.

Potraga, koja će se odvijati u jednom od najizoliranijih dijelova Indijskog oceana, temelji se na principu "bez pronalaska nema naknade", što znači da će tvrtka biti plaćena samo ako uspije.

Potraga s golemim ulogom i najmodernijom tehnologijom

Ulog je ogroman. Ako Ocean Infinity pronađe olupinu, malezijska vlada isplatit će im čak 70 milijuna dolara. Potraga je službeno započela 25. ožujka ove godine, ali je prekinuta samo nekoliko dana kasnije zbog iznimno loših vremenskih uvjeta. Nastavak operacije zakazan je za 30. prosinca, a predviđeno je da će trajati ukupno 55 dana.

Foto: Reuters/Pixsell, Google

Tvrtka će koristiti flotu najmodernijih autonomnih podvodnih vozila (AUV) koja mogu zaroniti do dubine od gotovo šest tisuća metara. Ovi roboti opremljeni su sonarom visoke rezolucije i kamerama koje mogu mapirati morsko dno s nevjerojatnom preciznošću. Novi sustav omogućuje pokrivanje većeg područja uz manji ugljični otisak u usporedbi s tradicionalnim metodama. Precizno područje pretrage, koje obuhvaća 15.000 četvornih kilometara, drži se u tajnosti, no poznato je da je određeno na temelju satelitskih podataka i složenih analiza o kretanju pronađenih krhotina.

- Vlada je predana nastavku operacije potrage i pružanju mira obiteljima putnika s leta MH370 - stoji u priopćenju malezijskog ministra prometa Anthonyja Lokea.

'Laku noć, Malaysian tri sedam nula'

Misterij leta MH370 započeo je 8. ožujka 2014. godine. Zrakoplov je poletio iz Kuala Lumpura prema Pekingu, a manje od sat vremena nakon polijetanja, kontakt je izgubljen. Posljednje riječi iz kokpita, za koje se vjeruje da ih je izgovorio jedan od pilota, bile su: "Laku noć, Malaysian tri sedam nula". Ubrzo nakon toga, transponder zrakoplova je ugašen, a on je nestao s civilnih radara.

Foto: Profimedia

Međutim, vojni radar pratio ga je još otprilike sat vremena, bilježeći naglo i neobjašnjivo skretanje s planirane rute prema zapadu, preko Malajskog poluotoka. Zrakoplov je nastavio letjeti satima, sve dok nije ostao bez goriva i, kako se vjeruje, srušio se u južnom dijelu Indijskog oceana.

Godine bez odgovora

Nestanak zrakoplova pokrenuo je najveću i najskuplju potragu u povijesti zrakoplovstva. U prvoj fazi, koja je trajala do 2017. godine, sudjelovalo je više od 25 zemalja sa 60 brodova i 50 zrakoplova, no golemo područje od 120.000 četvornih kilometara pretraženo je bez rezultata. Tvrtka Ocean Infinity već je jednom, 2018. godine, pokušala pronaći olupinu pod istim "no find, no fee" uvjetima, ali ni tada nije bilo uspjeha.

REUTERS | Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Tijekom godina, na obalama istočne Afrike i otocima u Indijskom oceanu pronađeno je nekoliko desetaka komada krhotina za koje je potvrđeno da pripadaju nestalom Boeingu. Iako su ti pronalasci potvrdili tragičnu sudbinu zrakoplova, nisu dali odgovor na ključno pitanje: zašto je skrenuo s rute? Istraga iz 2018. zaključila je da su kontrole zrakoplova "vjerojatno namjerno manipulirane", ali bez olupine i crnih kutija nemoguće je donijeti konačan zaključak.

Dok svijet s nestrpljenjem iščekuje vijesti s dna oceana, obitelji 239 žrtava nadaju se da će ova nova potraga konačno donijeti odgovore i mir koji čekaju više od desetljeća. Pronalazak olupine ne bi samo riješio jednu od najvećih zrakoplovnih zagonetki, već bi i omogućio da se slična tragedija više nikada ne ponovi.