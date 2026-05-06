Misterij nestalih znanstvenika: Tajno istraživali, nestali pa umrli. FBI pokrenuo istragu

Najmanje deset ljudi povezanih s osjetljivim američkim istraživanjima umrlo je ili nestalo posljednjih godina, piše CNN. Iako zasad nema dokaza da bi događaji bili međusobno povezani, FBI je pokrenuo saveznu istragu, a zabrinut je i Kongres, navodi britanski Telegraph.

- Istražitelji će ispitati moguće veze, uključujući pristup povjerljivim informacijama i eventualnu ulogu stranih aktera - rekao je za Fox News direktor FBI-ja Kash Patel.

Dodao je da će, ako se utvrdi "urotničko ili zlonamjerno djelovanje", FBI reagirati uhićenjima. Niz misterioznih smrti i nestanaka, smatraju zakonodavci, počeo je 2023. smrću Michaela Davida Hicksa (59), znanstvenika koji je gotovo 25 godina radio u NASA-inu laboratoriju za mlazni pogon. Hicks je preminuo 30. srpnja 2023., a njegova kći Julia rekla je za CNN kako je poznato da je njezin otac imao zdravstvenih problema i da su je nedavna nagađanja "potresla". U godinama koje su uslijedile nekoliko drugih ljudi povezanih s istim NASA-inim laboratorijem umrlo je ili nestalo. Frank Maiwald, stručnjak za svemirska istraživanja, umro je u Los Angelesu 2024. u 61. godini. Inženjerka zrakoplovstva Monica Reza (60) nestala je tijekom planinarenja u šumi u Los Angelesu u lipnju 2025. Nestao je i William Neil McCasland (68), umirovljeni general-bojnik Zračnih snaga, koji nije viđen otkad je 27. veljače izašao iz svojeg doma u Albuquerqueu u Novome Meksiku. McCasland je nekoć zapovijedao Istraživačkim laboratorijem Zračnih snaga u zračnoj bazi Wright-Patterson. Njegova supruga, Susan McCasland Wilkerson, demantirala je nagađanja da je njegov nestanak povezan s njegovim radom u bazi za koju se tvrdilo da su u njoj ostaci izvanzemaljaca iz navodnog incidenta u Roswellu.

Drugih dvoje nestalih, Melissa Casias i Anthony Chavez, radili su u Nacionalnom laboratoriju Los Alamos, vodećem nuklearnom istraživačkom centru u Novome Meksiku. Nuna F.G. Loureira (47), profesora na Tehnološkom institutu Massachusetts, ubio je u njegovu domu u blizini Bostona u prosincu 2025. naoružani napadač, koji je na kampusu Sveučilišta Brown ubio i dva studenta. Astrofizičar Carl Grillmair (67) ubijen je u svom domu u blizini Los Angelesa u veljači.

Vlasti su uhitile osumnjičenika, koji Grillmaira navodno nije poznavao. Bivši časnik američke obavještajne službe Matthew James Sullivan (39) također je umro 2024. prije nego što je mogao svjedočiti u saveznom slučaju zviždača o NLO-ima. Spominje se i smrt Amy Eskridge (34), suosnivačice Instituta za egzotične znanosti u Huntsvilleu u Alabami iz 2022., no njezina obitelj kazala je da je patila od kronične boli.