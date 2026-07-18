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PREMIJER NA VAGI PLUS+

Misterij Plenkijeve linije: 'Ništa Ozempic, samo juhica...'

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 1 min
Misterij Plenkijeve linije: 'Ništa Ozempic, samo juhica...'
Foto: profimedia, canva
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Prolazi desetljeće od prvog susreta Emmanuela Macrona i Andreja Plenkovića otkad su se prvi put službeno susreli, u Parizu na međunarodnom skupu One Planet Summit. Plenkoviću su tad mogli nadjenuti bilo koji nadimak osim “anemični”, taj nikako nije išao uz njegovu rubensovsku figuru.

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Komentari 13
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