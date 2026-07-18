U devet godina od prvog susreta, Macronu je malo narasla kosa, ali naš premijer doživio je totalni “makeover”, kakav jedino polazi za rukom kandidatima “Života na vagi”, otkriva novi broj tjednika Express
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Misterij Plenkijeve linije: 'Ništa Ozempic, samo juhica...'
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Prolazi desetljeće od prvog susreta Emmanuela Macrona i Andreja Plenkovića otkad su se prvi put službeno susreli, u Parizu na međunarodnom skupu One Planet Summit. Plenkoviću su tad mogli nadjenuti bilo koji nadimak osim “anemični”, taj nikako nije išao uz njegovu rubensovsku figuru.
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