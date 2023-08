Misterij smrti Ive Balog: Sjedila u plićaku, pričala sa strancem i nestala. Našli su je 60 km dalje

Tijelo nestale Novosađanke Ive Balog (27) nađeno je poslije dvodnevne potrage pored obale u Dunavu na području Starih Banovaca, u nedjelju oko 13.15 sati, potvrdio je njezin otac Atila Balog za srpske medije.

Kako pišu tamošnji mediji, ostaje nejasno što se Ivi dogodilo. 'Kako je nestala pred stotinama ljudi na tulumu, na plaži u Novom Sadu, a završila u Dunavu oko 60 kilometara dalje, a da nitko ništa nije primijetio', pitaju se mnogi.

Inače, Iva Balog nestala je u noći između petka i subote, oko 4 sata iza ponoći, na novosadskoj plaži Oficirac.

- Da, Iva je. Nažalost - rekao je kratko u telefonskom razgovoru neutješni Ivin otac za Kurir.rs.

Pozvan je da identificira kćer u Staroj Pazovi, gdje je tijelo nesretne djevojke prebačeno po nalogu Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici. Još se ne zna pod kojim okolnostima i tko je našao Ivino tijelo. Poslano je na obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.

Nestala bez traga

Iva je zadnji put viđena na plaži Oficirac u Petrovaradinu, u noći između petka i subote oko 4 sata poslije ponoći, gdje je bio tulum. Navodno se s prijateljicom otišla okupati u Dunav. Njena sestra Martina izjavila je da je to bila prva informacija koju su dobili o nestaloj Ivi. Potom je dobila informaciju da ju je prijateljica ostavila na trenutak i od tada se Ivi gubio trag, piše Kurir.rs.

Foto: Društvene mreže

- Navodno su je vidjela četiri mladića kako pliva i kako je izašla iz vode. Razgovarali su s njom i ona se uputila do muzike, odnosno do mjesta gdje se održavao party. Opisali su je do detalja - ispričala je Ivina sestra.

U medijima i po društvenim mrežama, što je i obitelj potvrdila, pojavila se informacija kako je Iva posljednji put viđena u razgovoru s jednim mladićem, strancem.

- Dobili smo informaciju da ju je vidio taj mladić koji je stranac, vjerojatno Amerikanac, te smo i njega tražili kako bismo dobili neku informaciju, ali bez uspjeha - rekla je sestra Martina za srpske medije.