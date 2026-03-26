Izgorjelo tijelo našli kraj kuće u Gorskom kotaru, istraga traje

Šokantan prizor dočekao je policiju sinoć oko 19.40 sati u Brod na Kupi, u okolici Delnice. Na otvorenom prostoru, iza obiteljske kuće, pronađeno je potpuno izgoreno tijelo zasad nepoznate osobe. Na mjesto događaja brzo su stigli policajci i ekipa hitne pomoći, no mogli su samo konstatirati smrt. Tijelo je bilo u takvom stanju da identitet nije bilo moguće odmah utvrditi. Zbog sumnjivih okolnosti, mrtvozornik je naložio obdukciju. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Rijeci, gdje će se pokušati utvrditi tko je osoba i što je točno dovelo do smrti.

Iz Policijska uprava primorsko-goranska kratko su poručili kako slijedi detaljan očevid koji bi trebao rasvijetliti što se točno dogodilo.

U istragu je uključeno i Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci, a policija nastavlja s prikupljanjem informacija i dokazima na terenu.