Misteriji u nestanku Periša: Od lažne intimne snimke do čudnog iskaza o snijegu, a bilo je + 10°C

Prijatelji su Mateja Periša zadnji put vidjeli 31. prosinca 2021. godine. Tada su beogradskoj policiji javili da ne znaju gdje je. Bili su svi zajedno u Beogradu, nestanak su prijavili ujutro 31. prosinca, ali policija nije odmah evidentirala nestanak, već im je savjetovala da obiđu bolnice da bi isti dan u 18 sati i službeno pokrenula potragu. Četiri i pol mjeseca kasnije srpski mediji objavili su da je iz Dunava izvučeno tijelo mladića i da prema odjeći koju je nosio te noći, moglo bi se raditi o Mateju Perišu.

Srpski policajci pregledali su stotine snimki, poput one na kojoj mladić trči beogradskim ulicama i pokušava ući u taksi. Matejev otac Nenad na toj je snimci prepoznao svog sina. Pregledali su i snimke na kojima se vidi kako mladić za kojeg sumnjaju da je Matej izlazi iz noćnog kluba Gotik i spušta se prema Savi. Paralelno s istragom pojavile su se brojne dezinformacije i nelogičnosti.

Neobično je bilo Matejevo kretanje, kad se uspoređivala trasa kojom je trčao s upisanim restoranom na Google navigaciji, ispalo je da je to vrlo slična, ako ne i identična ruta, no nije jasno zašto bi se vraćao u restoran, a da to nije javio nikome od svojih prijatelja.

Pojavili su se i navodi o drogi što je Matejev otac demantirao rekavši kako njegov sin ne konzumira drogu.

Kako smo otkrili, kamera ispred kluba gdje je Matej zadnji put nestao bila je okrenuta prema zidu, a neobičan je i iskaz Matejeve prijateljice, Hrvatice Maje, s kojom je Matej pokušao stupiti u kontakt u Beogradu. Ona je, naime, rekla da je te noći imala problema s parkiranjem u Beogradu zbog snijega i leda. No te večeri bilo je plus 10.

Matejev otac Nenad proveo je tjedne u Beogradu čekajući i nadajući se. Rekao je da ga muče dvije stvari.

- Dvije rupe su vrlo bitne. To je prije svega izlazak iz bara koji nije snimljen i koji će ostati u magli jer ne znam je li se tu nešto dogodilo, a ne vjerujem da je. Druga je možda i važnija, a to je Matejevo spuštanje u prostor nalik terasi pored rijeke Save što je ograđen prostor dužine 15-ak metara i dužine desetak. Tu također nemam snimku da vidimo je li tu bilo nekoga i je li Matej prešao tu ogradu jer je tu koso i moguće se poskliznuti i pasti. Pitao sam inspektora je li moguće na tom mjestu izaći, a da kamere ne snime jer tu ima kamera, rekao je da da. To su dvije meni posebno bitne stvari, a treća je signal Matejevog mobitela koji je lociran u blizini Velikog Ratnog ostrva. Znam da je policija zatražila od proizvođača iz Koreje da im dostavi sve podatke. Od Matejevog izlaska iz bara do tog signala prošlo oko tri sata, a taj mobilni može dati signal jedino ako je na površini, zato mi je to vrlo bitan podatak - rekao je.

