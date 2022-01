Nakon emitiranja intervjua Hrvatice Maje S. s kojom se nestali Splićanin Matej Periš družio i s kojom je pokušao stupiti u kontakt u Beogradu, pojavili su se mnogi komentari o tome što je ispričala, a posebno se izdvojio jedan.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se zbivalo u Gotiku?

Snijeg i led na plus 10?

Naime, ona spominje snijeg i led 30. prosinca, noć kad je Matej nestao. Na tada ga u srbijanskoj prijestolnici nije bilo.

- Ujutro mjestimično magla. U toku dana pretežno oblačno, u većini mjesta suho, ujutro na jugoistoku, a poslije podne na sjeveru ponegdje kratkotrajna kiša. Vjetar slab, zapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 1 do 4, najviša od 6 do 10 stupnjeva - stajalo je na prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.

A osim na službenim stranicama srbijanskog meteorološkog zavoda, da snijega nije bilo može se vidjeti i na nadzornim kamerama na kojima Matej istrčava iz kluba.

- Imala sam veliki problem parkirati se ispred restorana na Karaburmi tog 30. prosinca zbog velikog snijega i leda i nisam navikla na takve uvjete jer živim na mediteranskoj obali i iz tog razloga se nisam javila Mateju - rekla je izvjesna Maja između ostalog.

Potraga za Splićaninom ušla je 25. dan, a ključnih odgovora još nema.

Otac: Živim u nadi

- Mene će samo istina dovesti do sina. I dalje vjerujem da će sve biti u redu. Dok god me neka činjenica ne demantira, živjet ću u toj nadi. Informacije stalno dolaze. Problem u istrazi je što policija mora provjeriti svaku informaciju koja je često i dezinformacija. Vjerujte, policija radi vrlo stručno i pedantno. Laik sam, ali mogu im reći samo veliko hvala. Nikad im neću moći zahvaliti za sve što napravili, i sa stručne i s ljudske strane. Znate kako, sretnete se s policajcem koji se nagledao svega i svačega, pa i s novinarom, i kada vidite čovjeku suzu u oku, ne gubite nadu u ljudskost, niti u sretan kraj - rekao je Matejev tata, Nenad.

Pogledajte video: 'Ne vraćam se bez sina'

U istrazi postoji više rupa, kaže.

- Dvije rupe su vrlo bitne. To je prije svega izlazak iz bara koji nije snimljen i koji će ostati u magli jer ne znam je li se tu nešto dogodilo, a ne vjerujem da je. Druga je možda i važnija, a to je Matejevo spuštanje u prostor nalik terasi pored rijeke Save što je ograđen prostor dužine 15-ak metara i dužine desetak. Tu također nemam snimku da vidimo je li tu bilo nekoga i je li Matej prešao tu ogradu jer je tu koso i moguće se poskliznuti i pasti. Pitao sam inspektora je li moguće na tom mjestu izaći, a da kamere ne snime jer tu ima kamera, rekao je da da. To su dvije meni posebno bitne stvari, a treća je signal Matejevog mobitela koji je lociran u blizini Velikog Ratnog ostrva. Znam da je policija zatražila od proizvođača iz Koreje da im dostavi sve podatke. Od Matejevog izlaska iz bara do tog signala prošlo oko tri sata, a taj mobilni može dati signal jedino ako je na površini, zato mi je to vrlo bitan podatak - objasnio je Nenad.

Maji ništa ne zamjera

Maji S., Matejevoj prijateljici koja je od Mateja imala propušten poziv u noći nestanka ništa ne zamjera.

- S njom sam se sreo prvi put kada sam bio u policiji i tamo dao DNK. Nemam ja što da osuđujem tu mladu ženu. Ona je bila u velikom emotivnom šoku, plakala je ispred mene. U ovakvim situacijama najlakše je spekulirati i optuživati. Ja nemam namjeru da to radim. Oni su bili dobri. Maju nemam za što da prozivam. Pokazala je sažaljenje i žalost prema prijatelju. Ona je izložena prozivkama, mislim da to nije u redu. Stavite se u njenu ulogu. Na kraju krajeva, sama se javila policiji i došla dati izjavu. Znam je od prije, znam joj obitelj. Nažalost, nije uspjela javiti mu se. Inače, želim biti pozitivan. Najlakše je bacati blato na nekog. Mene samo zanima gdje je Matej i da ga nađem - rekao je i dodao da je ovo za njega preozbiljna situacija.

- - To je momak kojim se ponosim, koji nikad nije pitao 'tata, treba mi novac, treba mi ovo ili ono'. Ponosan je, želio je sam doći do ciljeva. Završio je fakultet, radio je... Kao mlad čovjek okrenut budućnosti. Sportaš je, ima djevojku. Svaki roditelj bi bio ponosan na takvog momka. Nadam se da ću ga zagrliti i da ćemo nastaviti gdje smo stali. Ako dragi Bog drugačije odluči, prihvatit ću sve i nosiću svoj križ - zaključio je Nenad.