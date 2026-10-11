Misteriozna smrt laborantice u ruskom institutu za istraživanje kuge, WHO pokreće istragu

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je da još nije utvrđen uzrok smrti 28-godišnje Darje Šipilove, radnice u institutu za istraživanje kuge u Irkutsku. Šipilova je preminula 2. listopada u bolnici u Šelehovu nakon teške upale pluća. Prema prvim, nepotvrđenim izvještajima, sumnja se na plućnu kugu, koja se prenosi s čovjeka na čovjeka.

There are now reports from Shelekhov in Siberia about men walking in the city in hazmat suits. The hospital is quarantined and the pharmacies in the city of ran out of antibiotics. The 28-year-old laboratory technician Darya Shipilova died on Friday at hospital in the city after accidentally breaking a test sample with Yersinia pestis at the Irkutsk Anti-Plague Research Institute and contracting pneumonic plague. Her laboratory was a Biosafety Level 3 lab — Visegrád 24 (@visegrad24) October 5, 2026

WHO je pozvao na nastavak istrage kako bi se prikupili dodatni klinički, epidemiološki i laboratorijski podaci.

- Potrebno je prikupiti dodatne podatke kako bismo s većom sigurnošću mogli procijeniti situaciju - navodi WHO. Ova smrt izazvala je brojne sumnje i pitanja o okolnostima koje su dovele do nje.

Prema nekim izvještajima, Šipilova se navodno zarazila nakon što je razbila epruvetu s opasnim patogenom, dok drugi izvori sugeriraju da su simptomi počeli nakon terenskog istraživanja u Burjatiji. Njena majka, Svetlana Šipilova, osporila je tvrdnje o razbijenoj epruveti, ističući da su "jednostavno pustili moju kćer da umre".

WHO također provjerava informacije o "navodnom drugom slučaju" zaraze, koji su prenijeli tabloidi iz Velike Britanije i Srbije. Ruski zdravstveni dužnosnici tvrde da su proveli više od 5500 testova i da nisu pronašli opasne patogene, a vlasti su demantirale postojanje drugog slučaja kuge u Irkutsku.

Institucija u kojoj je Šipilova radila sudjelovala je u zajedničkoj vježbi s Kinom, posvećenoj odgovoru na izbijanje opasnih zaraznih bolesti, što dodatno komplicira situaciju. Za sada nema potvrde da je smrt laborantice povezana s njezinim radom u institutu.