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PLUĆNA KUGA?

Misteriozna smrt laborantice u ruskom institutu za istraživanje kuge, WHO pokreće istragu

Piše Bruno Serdar,
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Misteriozna smrt laborantice u ruskom institutu za istraživanje kuge, WHO pokreće istragu
Foto: Društvene mreže
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Svjetska zdravstvena organizacija traži nastavak istraživanja uzroka smrti 28-godišnje Darje Šipilove zbog sumnje na plućnu kugu, koja se prenosi s čovjeka na čovjeka

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je da još nije utvrđen uzrok smrti 28-godišnje Darje Šipilove, radnice u institutu za istraživanje kuge u Irkutsku. Šipilova je preminula 2. listopada u bolnici u Šelehovu nakon teške upale pluća. Prema prvim, nepotvrđenim izvještajima, sumnja se na plućnu kugu, koja se prenosi s čovjeka na čovjeka.

WHO je pozvao na nastavak istrage kako bi se prikupili dodatni klinički, epidemiološki i laboratorijski podaci.

- Potrebno je prikupiti dodatne podatke kako bismo s većom sigurnošću mogli procijeniti situaciju - navodi WHO. Ova smrt izazvala je brojne sumnje i pitanja o okolnostima koje su dovele do nje.

Prema nekim izvještajima, Šipilova se navodno zarazila nakon što je razbila epruvetu s opasnim patogenom, dok drugi izvori sugeriraju da su simptomi počeli nakon terenskog istraživanja u Burjatiji. Njena majka, Svetlana Šipilova, osporila je tvrdnje o razbijenoj epruveti, ističući da su "jednostavno pustili moju kćer da umre".

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WHO također provjerava informacije o "navodnom drugom slučaju" zaraze, koji su prenijeli tabloidi iz Velike Britanije i Srbije. Ruski zdravstveni dužnosnici tvrde da su proveli više od 5500 testova i da nisu pronašli opasne patogene, a vlasti su demantirale postojanje drugog slučaja kuge u Irkutsku.

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Institucija u kojoj je Šipilova radila sudjelovala je u zajedničkoj vježbi s Kinom, posvećenoj odgovoru na izbijanje opasnih zaraznih bolesti, što dodatno komplicira situaciju. Za sada nema potvrde da je smrt laborantice povezana s njezinim radom u institutu.

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