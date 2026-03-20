Komentari 13
SNIMILI JE NA ISTOKU GRADA

Misteriozna žena sije strah po Zagrebu. Hoda s nožem?!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Mogu samo reći da je ovo strašno i da mi nije uopće svejedno šetati gradom, napisala je jedna korisnica Reddita. Policija je potvrdila da je dvaput postupala, ali da nisu pronašli zabranjeni predmet

Žena s nožem u ruci i prekrivena tamnim platnom sije strah među Zagrepčanima. Njezine fotografije šire se društvenim mrežama, a snimljene su na ulicama i u tramvajima u istočnom dijelu Zagreba. Policija je za 24sata potvrdila da je upoznata sa slučajem te da su u dva navrata protiv navedene osobe postupali zbog narušavanja javnog reda i mira. Policija navodi i kako tijekom postupanja kod žene nisu pronašli nikakav opasan predmet ili zabranjeno sredstvo. Vezano za odjeću, nisu utvrdili elemente prekršaja, a povezana je s vjeroispovijesti koja nije zabranjena u Republici Hrvatskoj. 

Foto: Reddit

- Policija postupa po svim zaprimljenim dojavama građana koje upućuju na moguće narušavanje javnog reda i mira ili ugrožavanje sigurnosti. Policijski su službenici u nekoliko navrata postupali prema osobi koja odgovara opisu iz objava na društvenim mrežama. U dva navrata osoba je prekršajno prijavljena zbog narušavanja javnog reda i mira, no važno je istaknuti da tijekom tog postupanja, osoba nije kod sebe imala nikakav predmet koji bi upućivao na da se radi o opasnom ili zabranjenom sredstvu. Također, povodom nekoliko zaprimljenih dojava nisu utvrđeni elementi prekršaja vezano uz odjeću osobe koja je povezana s vjeroispovijesti i koja u Republici Hrvatskoj nije zabranjena - priopćili su iz PU zagrebačke.

Rasprava o ženi se rasplamsala i na Redditu.

- Navodno je Nepalcu došla i iščupala mu slušalicu iz uha i napala ga. Čak kaže da misli da je to muškarac iza ove maskote. Mogu samo reći da je ovo strašno i da mi nije uopće svejedno kao ženskoj osobi šetati gradom, napisala je jedna korisnica Reddita.

Ovaj stan u Zagrebu ima 33 m2, a prodaju ga za 350.000 eura! Evo gdje

- Vidjela je prije mjesec dana na aveniji u Dubravi, napala me jer ju snimam. Mislila sam prvo da nije Hrvatica, ali po naglasku i izgovorenim psovkama rekla bi da cijeli život živi u Zagrebu. Na očima ima gustu crnu mrežicu i osim sto upada u oči jer je cijela tako prekrivena, hoda kao da je osvojila Ameriku. Rekla bi da ima neku malo tezu dijagnozu ili je na drogama i ne znam kako je već nisu strpali u neku ustanovu, napisala je druga korisnica svoje svjedočanstvo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

