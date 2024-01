Misteriozni fenomen u Osijeku: Ovo je strašno! Kao da im brišu pamćenje uređajem iz SF filma!

Znate li što je neuralyzer? Taj maleni uređaj, nalik na električnu pušilicu, parilicu ili vajp, koristili su likovi u SF fimu Man in Black da u par sekundi obrišu dijelove nepoćudne memorije ljudima. Likove su utjelovili Will Smith i Tommy Lee Jones, a brisali su sjećanja onih koji su svjedočili viđenjima izvanzemaljaca, odnosno bliskim susretim treće vrste.

Još 2014. je objavljeno da znanstvenici u američkom UC Davis Centru za neuroznanost i psihologiju razvijaju uređaj kojim iz mozga miševa mogu obrisati određene dijelove pamćenja! Miševi su bili tako genetski modificirani da neke njihove živčane stanice zasvijetle kada se aktivaraju. Tako su znanstvenici mogli mapirati određene dijelove mozga, prepoznavati specifične doživljaje, a onda ih i neutralizirati drugom vrstom svjetlosti.

Je li moguće da je takav uređaj već razvijen i da se nalazi u primjeni u Osijeku?! Kad je u lipnju 2017. nogometaš Luka Modrić na osječkom sudu prvi misteriozno izgovarao da se ničeg ne sjeća oko milijuna koje mu je isplaćivao Zdravko Mamić, malotko je pomislio da je taj naš najbolji nogometaš svih vremena žrtva tretmana neuralyzerom. No, danas, nakon što se ista stvar u istome gradu i na istome sudu dogodila s njegovom punicom, koja se nije sjećala detalja o milijunskim isplatama, a zatim je i legendarni Niko Kranjčar na istome mjesto izgubio pamćenje oko milijuna koje je dobio na ruke, opravdano se treba zapitati: Je li na osječkom sudu aktiviran neuralyzer, uređaj za brisanje dijelova pamćenja? Drži li taj uređaj u džepu netko od sudaca, je li on smješten negdje u zgradi osječkog suda, inače zaštićenom kulturnom dobru? Ako na osječkom sudu doista postoji neuralyzer, ima li s njim veze Zdravko Mamić? A što ako je s tim tehnološkim čudom povezan i rođeni Osječanin Vladimir Šeks, siva eminencija hrvatskoga pravosuđa? Ako je ova tehnologija poznata ministru Ivanu Malenicu, može li je on upotrijebiti na sucima koji štrajkaju? Malenica bi, na primjer, jednim jedinim potezom mogao izbrisati sva sjećanja na zlovolju u koju naše suce dovodi njihova platna lista!

Možda će Rimac kasniti sa svojim robotaksijima, možda će i let prvog hrvatskog satelita u svemir biti odgođen, ali je očito da hrvatska ima znanstveno hi-tech čudo koje je uranilo i mnoge zateklo: osječki super-neuralyzer!