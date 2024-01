Misteriozni slučaj: Tri prijatelja mu ležala mrtva u dvorištu, on tvrdi da je 2 dana prespavao...

Domaćin druženja koje je završilo smrću tri njegova prijatelja 'spavao je na kauču' dva dana dok su ga obitelji i prijatelji muškaraca mahnito pokušavali kontaktirati, rekao je njegov odvjetnik.

Podsjetimo, David Harrington (37), Ricky Johnson (38) i Clayton McGeeney (36) okupili su se u kući koju je unajmio Jordan Willis 7. siječnja popodne kako bi gledali svoju omiljenu nogometnu momčad koja je tog dana igrala posljednju utakmicu sezone, piše New York Post.

Foto: Facebook

Dva dana kasnije, trojicu muškaraca su pronašli mrtve iza kuće. Dodatni misterij predstavlja činjenica da ih je pronašla zaručnica jedne od žrtava kada je provalila u kuću, a ne njihov prijatelj koji je u tom trenutku i dalje boravio u kući, prema objavi prijatelja na Facebooku.

- Spavao je. Spavao je na kauču. Zadnje sjećanje koje ima je kako su otišli kroz ulazna vrata, ne zna što se dogodilo s njima- rekao je Willisov odvjetnik.

Dodao je da su istražitelji iz Kansas Cityja izvijestili da nema tragova ubojstva te da ne istražuju njegovog klijenta u vezi s bizarnim smrtima.

- Rekli su da ne sumnjaju na ubojstvo i da se slučaj ne tretira kao istraga ubojstva- rekao je odvjetnik.

- Ovaj slučaj se 100% ne istražuje kao ubojstvo- potvrdio je šef policije Kansas Cityja za Fox News Digital.

Toksikološko izvješće koje svi iščekuju trebalo bi rasvijetliti okolnosti koje su dovele do smrti, a koje su sada misterij, osobito zato što su muškarce pronašli vani, dok su njihovi automobili i Willisova topla kuća bili samo nekoliko metara dalje.

- Bilo je jako hladno. Znate, mogli su izaći na svjež zrak, mogli su izaći popušiti cigaretu- nagađao je Picerno u utorak.

- Možda je kupaonica bila zauzeta, mogli su izaći obaviti nuždu nakon cijelog dana gledanja nogometa.

Temperature su 7. i 8. siječnja uglavnom su bile ispod 30 stupnjeva, prema Weather Undergroundu.

Picerno je inzistirao na tome da bi njegov klijent, koji radi kao znanstvenik za razvoj cjepiva protiv HIV-a, učinio sve što je u njegovoj moći da pritekne u pomoć svojim prijateljima.

- Oni su mu bili prijatelji... Stalno su se družili, s dvojicom od njih je išao u srednju školu- rekao je Picerno, dodavši da im je Willis kupio karte za playoff utakmicu sljedeći vikend protiv Miamija.

- Da im je mogao pomoći, pomogao bi im da im je pomoć trebala. Nije imao pojma da su oni tamo.

Na pitanje postoji li šansa da su se muškarci drogirali i da su se predozirali, Picerno je odgovorio da to ne može isključiti.

- Postoji šansa za sve- rekao je.

Willisa nije bilo moguće dobiti za komentar, a nakon tragedije se iselio se iz nekretnine koju je unajmio i izbrisao svoje račune na društvenim mrežama, izvijestio je Daily Mail.

Prijatelji žrtava oglasili su se društvenim mrežama tvrdeći da je Willis djelomično odgovoran za neobične smrt.

- On je bio s njima u kući, živ je, a naši prijatelji su mrtvi. Tko zna koliko su ležali tako smrznuti. On je znao da ih policija traži, pročitao je naše poruke. Moj suprug mu je lupao na vrata 20 minuta. Nakon toga je došla policija, a on je ležerno otvorio vrata u boksericama. U ruci je imao praznu čašu. Ništa od toga nema smisla. Pa družili su se zajedno, bili su živi. Sad ih nema. Ti dečki zaslužuju da se sazna što se dogodilo - napisala je Kaylee La Tier na Facebooku ranije ovog mjeseca.