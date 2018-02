Misteriozno pismo: 'Posao je HŽ namjestio Austrijancima...'

Gotovo tri mjeseca uredom Vlade, pojedinih ministarstava i drugih institucija kruži misteriozno anonimno pismo u kojem se tvrdi kako se natječaj za nabavku čistača snijega i drezine (radnog vozila) za HŽ Infrastrukturu vrijedan pet milijuna eura namjestio za austrijsku tvrtku Plasser & Theurer (P&T) te da je ta tvrtka već dobila 90 posto tog novca.

U pismu se optužuje kako su Austrijanci isporučili vozila koja ne udovoljavaju natječaju, pa su zato i bili najjeftiniji, da su ona već stigla te da su pod ključem u Ogulinu gdje se nalazi spremište za radna vozila HŽ Infrastrukture. U pismu se upozorava da je uz ovaj, već dovršeni natječaj, u tijeku još jedan natječaj za modernizaciju voznog parka HŽ Infrastrukture od 15 milijuna eura, te se ističe bojazan kako će se i taj natječaj namjestiti.

"Vozila ne odgovaraju tehničkim specifikacijama"

Osim ureda premijera, pismo su dobili i u ministarstvima financija te prometa, kao i u uredu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koja je osigurala kredit za natječaje, a stiglo je i medijima te se anonimni pošiljatelj predstavlja kao jedan od sudionika natječaja. Napisano je na engleskom i srpskom jeziku i to ćirilicom. Na prvi i već gotovi natječaj za dvije grtalice i drezinu, javile su se i francuska tvrtka L.Geismar te švicarska tvrtka Aebi Schmidt.

U anonimnom pismu stoji: „P&T, koji je potpisao ugovor s HŽ Infrastrukturom, dostavio je vozila koje ne odgovaraju tehničkim specifikacijama iz ugovora, vozila koja su prije nekog vremena isporučili Turskim željeznicama i koja su vjerojatno imali na skladištu. Sve druge tvrtke (ostali ponuđači), također su mogle ponuditi niže cijene i isporučiti vozila koja su im najviše odgovaraju, ali su se držali zakona i ponudili strojeve, koji su se tražili po tehničkim specifikacijama i time su bili poraženi".

Moraju ih pregledati

Nastojali smo kontaktirati anonimnog pošiljatelja ovog pisma, ali nismo dobili odgovor, ali zato jesmo od Ministarstva financija. Potvrdili su kako su pismo dobili, da je poslano običnom poštom, ali da je pisano stilom elektroničke pošte te da je stiglo u prosincu prošle godine. Proslijedili su ga resornom Ministarstvu prometa s obzirom na to da njihovo ministarstvo nema mogućnosti prekontrolirati specifikacije natječaja za željeznička vozila, te su od Ministarstva prometa molili da se jave s povratnom informacijom. Nisu nam odgovorili je li resorni ministar prometa Oleg Butković odgovorio ministru financija Zdravku Mariću, ali su iz Butkovićevog ministarstva na naš upit komotno lopticu prebacili u dvorište HŽ Infrastrukture.

A u HŽ Infrastrukturi potvrdili su kako postoje dva natječaja od 5 milijuna i 15 milijuna eura, kao i to da su dva čistača snijega koja su se kupovala prvim natječajem već u Ogulinu, dok je drezina i Zagrebu. Istom se u HŽ Infrastrukturi navode kako su vozila preuzeli, ali samo na svojevrsnu testnu vožnju. Napisali su: „Za vozila je izvršeno kvantitativno prihvaćanje i preliminarno prihvaćanje. Sukladno Ugovoru vozila su dostavljena u Zagreb i Ogulin... Potrebno je izvršiti i kvalitativno prihvaćanje i stavljanje vozila u pogon, tek nakon toga, ako sve bude u redu, napravit će se i certifikat isporuke-preuzimanja“. Prevedeno, to bi značilo da grtalice i drezine jesu u Hrvatskoj, na postajama HŽ-a, ali da ih nisu i formalno-pravno preuzeli jer moraju pregledati odgovaraju li specifikacijama natječaja.

Austrijancima već platili

Moraju ih i provozati u tri testne vožnje te provjeriti njihove „performance“ i tek onda reći da su baš to htjeli. Ako na ijednom testu

vozila padnu, vratit će ih Austrijancima. Prije svega toga moraju dobiti dozvole Agencije za sigurnost željezničkog prometa. Čini se kako su u HŽ-u prvo rekli hop, a da nisu skočili, jer su Austrijancima već platili 4,5 milijuna za ralice i drezinu, a da ih nisu ni testirali niti provjerili da li zaista odgovaraju specifikacijama koje su tražili u natječaju. A sve to financira EBRD. Iz HŽ-a potvrđuju da je bilo pritužbi na natječaj, ali nižu da je nekoliko kontrola dalo zeleno svjetlo na potpisivanje ugovora - od interne inspekcije, EBRD-a, konzultanata EGIS-a do neovisnog odvjetničkog društva, čije ime nisu naveli.

- Po pozitivnom mišljenju istog odvjetničkog ureda Uprava HŽ Infrastrukture donosi odluku o dodjeli ugovora. S obzirom da se nitko nije žalio na dodjelu ugovora, a svi su imali tu mogućnost, pristupilo se ugovaranju - stoji u odgovoru HŽ-a. Inače, kredit EBRD-a dan je uz državna jamstva i ta je banka za ovu državnu tvrtku sveukupno osigurala velikih 40 milijuna eura kredita za natječaje. Iz središta EBRD-a odgovorili su kako će se javiti kada prikupe informacije o ovom slučaju, ali do objavljivanja teksta nisu. Iz dobro upućenog izvora doznajemo da je ovaj natječaj zapravo orkestrirao EBRD i da se proveo po njihovim pravilima. Ako i nije bilo navodnog namještanja natječaja, za koje je dano i državno jamstvo, bode u oči da su vozila stigla, da se HŽ za sad od njih

ograđuje inzistirajući na tome da ih nisu formalno-pravno preuzeli jer ih nisu testirali, ali zato jesu platili 90 posto ukupne cijene, odnosno 4,5 milijuna eura. Dobro upućeni izvor kaže da je to van svake pameti da HŽ tvrdi da tek treba provjeriti i testirati imaju li vozila sve tražene specifikacije. „To se sve vidi iz dokumentacije svakog vozila“, kaže naš izvor.

"Navodi su lažni"

Iz austrijske tvrtke Plasser&Theurer koju se u anonimnom pismu optužuje da su dobili posao namještanjem, ističu kako njihova tvrtka s HŽ-om surađuje gotovo 50 godina te da su u tom period isporučili čak 85 vozila te strojeva za održavanje pruga.

Odgovor potpisuje Wolfgang König kao direktor regionalne prodaje, koji ipak očito nije smijenjen sa svoje pozicije, kako se to navodi u anonimnom pismu. Ističe: „“Proizveli smo i isporučili tri vozila u skladu sa specifikacijama. Prošle godine, vozila su primljena (od strane HŽ-a op.a). Sve procedure bile su transparentne. Navodi iz anonimnog pisma su lažni i zato ih odlučno odbacujemo“. Također navodi kako će uskoro izaći i s vrlo detaljnim odgovor o cijelom slučaju.

Iz sjedišta Europske banke za obnovu i razvoj, nakon našeg upita, odgovorili su kako su dodatno provjerili cijeli tender, te da nisu našli ništa sporno u natječaju.

Jutarnji list također navodi kako za ista vozila Agencija za željeznički promet još nije dala dozvolu.