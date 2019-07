Misteriozna otmica u Kini: Djevojčicu (9) pronašli mrtvu

Misteriozna otmica 9-godišnje Kineskinje zgrozila je cijelu zemlju, a završila je tragično. Beživotno tijelo djevojčice pronađeno je u nedjelju u Istočno kineskom moru. Mrtvi su i njeni otmičari.

U priopćenju koje je policija provincije Zhejiang objavila u nedjelju, tijelo pronađeno u moru zaista je pripadalo nestaloj 9-godišnjakinji Zhang Zixin. Na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilja i njena je smrt okvalificirana nesrećom s obzirom da je djevojčica preminula od utapanja, prenosi CNN.

No, i dalje ostaje pitanje tko je oteo djevojčicu i kako se ona na kraju našla u moru u kojem se utopila.

Milijuni ljudi diljem Kine svakog su dana pozorni pratili potragu za 9-godišnjakinjom, a mnogi su se i sami pridružili potrazi. Posljednji trag pronađen za vrijeme istrage bila je njena osobna iskaznica koja je nađena blizu obale u srijedu.

Prije toga, djevojčica je viđena u društvu sredovječnog para nedaleko od područja na kojem ju je tražila policija koja je kasnije utvrdila da je par bio u najmu sobe u vlasništvu roditelja djevojčice. To se dogodilo 7. srpnja, a par su dva sata kasnije uhvatile nadzorne kamere i tada više nisu bili u društvu djevojčice.

Te noći, objasnila je policija, par se utopio u obližnjem jezeru.

Policija je otkrila da se radi o 43-godišnjaku i 45-godišnjakinji koji su godinama putovali Kinom iznuđujući novac od obitelji i prijatelja, a onda su ostali bez novca. Mjesecima su se rješavali osobnih stvari, a na društvenim su mrežama spominjali samoubojstvo koje su planirali počiniti u društvu djevojčice koja bi simbolizirala njihovo kumče.

Otac djevojčice za medije je tijekom potrage objasnio da je par prevario njegove roditelje te im uzeo djevojčicu bez da su oni išta posumnjali. Prvih nekoliko dana mogao je komunicirati s djevojčicom, no onda se komunikacija prekinula.

U isto vrijeme, kineske su vlasti prikupile veliki broj snimaka s nadzornih kamera na kojima se vidi da je djevojčica opuštena i da se smije. Par s kojim je bila nije joj bio potpuno nepoznat s obzirom da su boravili u sobama u vlasništvu njenih roditelja.

Nakon što je komunikacija prestala 7. srpnja, otac je nestanak djevojčice napokon prijavio policiji. Situacija se dodatno zakomplicirala kada je par pronađen mrtav, a djevojčici se izgubio svaki trag.

Milijuni Kineza bili su fiksiran na cijeli slučaj, a to je pokrenulo i brojne teorije zavjere poput onih da je par bio član nekog kulta. No, policija je istaknula da to nije bio slučaj te da par u vrijeme smrti nije bio pod utjecajem alkohola ili droga.

Istraga tragičnog slučaja traje i dalje kako bi se utvrdili točni motivi para koji je oteo djevojčicu, ali i kako je zapravo umrla djevojčica nakon što je, čini se, po smrti para bila prepuštena samoj sebi.