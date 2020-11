Masovna testiranja u Zagrebu počinju danas na 12 lokacija

Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo u suradnji s domovima zdravlja kojih je osnivač pokreće projekt besplatnog testiranja brzim antigenskim testovima na SARS-CoV-2 za građane Grada Zagreba

<p>Zbog stanja novooboljelih, Grad Zagreb je prošlog tjedna odlučio krenuti s masovnim antigenskim testiranjem na korona virus čiji se nalaz dobiva za 15 minuta. Osigurano je oko 50 tisuća testova, a testiranja počinju danas. </p><p>U realizaciju se ide kroz nekoliko faza. Prva faza će biti testiranje kroničnih bolesnika, starijih ljudi i slabo pokretnih u njihovim domovima, a druga faza je testiranje svih korisnika gradskih i privatnih domova za starije. Treća faza je testiranje zdravstvenog osoblja i djelatnika u stacionarnim ustanovama, a četvrta faza je testiranje ostalog pučanstva. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mjere koje vrijede od nedjelje </strong></p><p>Grad je u suradnji s Domovima zdravlja uspostavio 12 lokacija za testiranje brzim testom.</p><p>DOM ZDRAVLJA ZAGREB – CENTAR</p><p> DOM ZDRAVLJA ZAGREB – ISTOK</p><p> DOM ZDRAVLJA ZAGREB – ZAPAD</p><p>Kako navode na stranici koronavirus.hr, testiranja se provode svaki dan od ponedjeljka do subote u vremenu od 09:00 sati do 12:00 sati, a na lokacijama Dubrava - Grižanska 4 te Avenija Većeslava Holjevca 22 od 11:00 do 14:00 sati. Nedjeljom i praznikom nema testiranja.</p><p>Prije nego što se odete testiranje potrebno se naručiti preko posebne digitalne platforme. Oni koji nemaju mogućnost online prijave će naručiti njihovi liječnici obiteljske medicine ili iz izdvojenih Covid-19 ordinacija. </p><p> Što se testiranja tiče, bitno je doći u potvrđenom terminu, nositi masku i paziti na distancu. Sa sobom je potrebno imati zdravstvenu i osobnu iskaznicu. </p><p>Kod osoba testiranih brzim antigenskim testom s pozitivnim nalazom na COVID-19 liječnik će na mjestu testiranja zaraženog pacijenta upisati u aplikaciju te o istome obavijestiti liječnika obiteljske medicine. Izdavanje nalaza bit će na mjestu testiranja kao i putem e-mail adrese osobe koja je testirana. <br/> <br/> Svatko tko ima pozitivan antigenski test obavezan je prvi radni dan javiti se svom izabranom liječniku obiteljske medicine, pridržavati se epidemioloških mjera te ostati u strogoj izolaciji.</p>