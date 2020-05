Mjere u Austriji popustile: Neki nose masku kao traku za kosu

Austrija se vratila u tzv. novu normalu. Građani su uveli nova pravila, a to je da više nitko ne drži distancu i svi polako preispituju odluke vlade koja ''štiti svoje građane''. Ovaj vikend bio je ujedno prvi tijekom kojeg sam, nakon dva i pol mjeseca koristila podzemnu. U polupraznoj vožnji svi su se pridržavali pravila o nošenju maske, no neki su je nosili kao traku za kosu ili pak maramu oko vrata. Ovo popuštanje discipline građana vodilo je do odluke o ulaganju u kupovinu bicikla. Javne površine su preplavljene ljudima koji uživaju sunčane dane. Novi trend je ručak s prijateljima i obitelji te piće uz Dunav kanal ili na travi u parkovima. I restoran i birtija su se preselili na piknik dekicu te postali novi trend.

Mladi kampiraju i plešu ispred kancelarovog ureda

Festivalska atmosfera odvijala se u centru Beča. Ni manje ni više nego ravno ispred ureda kancelara Kurza. Live glazbeni nastupi popraćeni plesom s maskama i na distanci i podignuti šatori okupili su mlade aktiviste ''Fridays for future'' koji su ukazivali na važnost klimatskih promjena za nadolazeće generacije. Samo da vas vizualno ne zavaram, svaka konotacija sa kopiranjem šatora iz Savske nema previše sličnosti.

Klimatska aktivistica, 18-godišnja Lena Schilling smatra da nenamjenski paket težak 38 bilijuna eura ići u fond za eko-socijalne projekte. Čagici ispred kancelarovog ureda, koja traje od 17 sati do ponoći, uz zvukove pjesama "Time is runnung out" i "Hooray for us" dnevno se pridruži oko 50-ak školaraca i mladih ljudi.

Foto: Privatni album

Država subvencionira ugostitelje

Danas je Vlada objavila odluku o paketu pomoći u vrijednosti od 500 milijuna eura koji je namijenjen ugostiteljima. Od 1. srpnja biti će smanjen porez na bezalkoholna pića s 20 na 10 posto. No popust nije namijenjen krajnjim korisnicima ili gostima. Recimo ako je sok prije koštao 3 eura, a porez je iznosio 60 centi to ne znači sa će gost sada platiti taj isti sok 2,70 eura. Tih 10 posto od poreza namijenjeno je kao olakšica isključivo vlasnicima ugostiteljskih radnji. Smanjenja poreza na alkoholna pića neće biti jer tako nalažu EU regulative. Mnogi špekuliraju da će nakon otvaranja, ugostiteljske cijene porasti kako bi se nadoknadili gubitci uzrokovani pandemijom.

Foto: Privatni album

Autoritativnom Kurzu pala popularnost, Trump mu radi anti-PR

Prema istraživanju tabloida Heute, kancelaru je popularnost pozitivne osobe koju je uživao u ožujku, sa 77 posto pala za 22 posto, prema sadašnjim podatcima uživa podršku 55 posto. U stopu ga slijedi zeleni ministar Zdravstva Rudolf Anschober te politički eutanazirani predsjednik Alexander van der Bellen.

Foto: Privatni album

Na pitanje nove ankete slažu li se s politikom tirkizno-zelene koalicije, 42,05 građana odgovara kako bi željeli neku drugu vlast, pravim izborom ih smatra 34,2 dok je njih 23,75 posto neopredijeljeno.

Povodom 75 godina od završetka 2. svjetskog rata Austriji su se video porukom javili Putin i Trump. Američki predsjednik je istaknuo snažnu povezanost između dvije zemlje te naglasio kako Kurz radi fantastičan posao. Poruka je bila osobno upućena kancelaru Kurzu, a ne, kako bi prema protokolu priličilo, predsjedniku Bellenu. Austrijska teorija žrtve uz slogan ‘’Austria- the Nazis first victim’’ kao i sam Kurt Waldheim mnogim povjesničarima su predmet rasprave sve do dana današnjeg.