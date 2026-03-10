Možemo se samo nadati da će rat u Iranu biti skoro okončan. Iran je blokirao Hormuški tjesnac, širok samo 33 kilometra, i time praktički paralizirao uvoz nafte iz zaljevskih zemalja
Mjere Vlade spasit će potrošače, ali jedini izlaz je kraj rata
Vlada je reagirala brzo i u situaciji koja nalaže žurno postupanje uvela ograničenje marži i smanjenje trošarina kako bi ublažila drastičan skok cijena uzrokovan krizom na Bliskom istoku. Bez ovih mjera benzin bi od sutra stajao oko 1,55 eura što bi prosječan spremnik poskupjelo za 12 eura.
