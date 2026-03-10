Obavijesti

Komentari 0
Mjere Vlade spasit će potrošače, ali jedini izlaz je kraj rata

Piše Boris Rašeta,
Zagreb: 147. sjednica Vlade RH | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Možemo se samo nadati da će rat u Iranu biti skoro okončan. Iran je blokirao Hormuški tjesnac, širok samo 33 kilometra, i time praktički paralizirao uvoz nafte iz zaljevskih zemalja

Admiral

Vlada je reagirala brzo i u situaciji koja nalaže žurno postupanje uvela ograničenje marži i smanjenje trošarina kako bi ublažila drastičan skok cijena uzrokovan krizom na Bliskom istoku. Bez ovih mjera benzin bi od sutra stajao oko 1,55 eura što bi prosječan spremnik poskupjelo za 12 eura.

