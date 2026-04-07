Mještani Desinića u suzama nakon smrti omiljenog susjeda Srećka: 'Dobričina velikog srca'

Top je prvi put upalio, sve je prošlo bez problema. Onda ga je Srećko opet išao napuniti, stavio je u cijev barut i plastičnim je štapom taj barut nabijao. Kako ga je nabijao u cijev dok je stajao ispred samog topa, u jednom momentu je top opalio. Ljudi su počeli vrištati. Grozno. Dalje vam ne želim ni pričati, ogromna tragedija. Ne znam je li se ikad tako nešto dogodilo, kaže nam član jednog kuburaškog društva iz Zagorja kojega smo zatekli ispred Dvora Veliki Tabor.

Na Uskršnji ponedjeljak tamo se održavala manifestacija u organizaciji Muzeja Hrvatskog zagorja Dvora Veliki Tabor i Kuburaškog društva Desinićka kubura. Nakon uvodnog dijela slijedio je prikaz tradicionalnog punjenja kubura i načina pucanja, a potom i postrojavanje oko dvorca popraćeno pucnjevima. No umjesto veselja uslijedio je šok. Prisutni posjetitelji promatrali su rutinske pokrete iskusnog kuburaša, ne sluteći da će sekunda nepažnje ili kobna iskra pretvoriti sunčano popodne u poprište užasa. Hitna pomoć stigla je brzo, ali nesretnom čovjeku nije bilo spasa.

- Ni na kraj pameti nam nije bilo da bi se tako nešto moglo dogoditi. Nitko od nas nije prošao neku profesionalnu obuku za punjenje kubure, a kamoli topa. To znanje se prenosi između nas, ali dosad nije bilo tragedija - govori nam sugovornik koji je zamolio za anonimnost, dok ostali tragediju nisu htjeli komentirati.

U tišini su s trave skupljali ono što je od manifestacije ostalo. Polako su slagali opremu u aute, pogleda uprtih u pod.

- Naša je pretpostavka da je zaiskrilo dok je nabijao barut u cijevi. A samo je iskra potrebna da bi se top ispalio - govori nam sugovornik dok pokazuje mjesto na kojem je top stajao.

Na njegovu mjestu vidi se siva mrlja i osjeti snažan miris baruta. Crni tragovi na tlu i miris paljevine još dugo su podsjećali na trenutak kad je veselje utihnulo podno zidina dvorca. Policijski istražitelji satima su kasnije izuzimali tragove i mjerili udaljenosti, pokušavajući shvatiti zašto je mehanizam zakazao baš u tom kobnom trenutku. Od Srećka se opraštaju mnogi.

- Volio si oldtimere traktore, volio si i svoj top, kuburaško društvo, volio si ljude, ali i oni tebe... Bio si velika dobričina, čovjek velikoga srca. Nažalost, dragi Srećko, u zadnjem našem razgovoru rekao si mi: 'Život je nepredvidiv, danas jesi, sutra te više nema'. Nažalost, od danas tebe više nema... Prijatelju dragi, neka te čuvaju anđeli, počivaj u miru i laka ti ova zagorska gruda - stoji u jednoj od brojnih oproštajnih poruka.

Na prozoru njegove kuće gori bijeli lampion, a mjesto je u tišini. Jedan je susjed pristao razgovarati s nama te je stalno naglašavao kako je Srećko bio dobar čovjek.

- Nema suprugu, nema djecu, no imao je obitelj s kojom je bio složan. Koja ga je voljela kao i on njih. Svi su u šoku. Srećko je bio radišan, radio je s metalom, ali je pomagao i susjedu u pogrebnom poduzeću. Ma pomogao bi svima koji bi pomoć trebali - govori nam susjed kroz suze. Kako kaže, bio je strastveni ljubitelj traktora i iskusni kuburaš, član lokalne udruge više od 30 godina. U svojoj je radionici proveo tisuće sati popravljajući stare traktore i radeći metalne dijelove. Mještani kažu da je Srećko poznavao svaki vijak na svojim ljubimcima na četiri kotača i da je u svaku obnovu ulagao cijeloga sebe.

- Uzor svima, nikad pio, nikad nije radio probleme. Obožavao je svoje traktore - govori nam susjed kroz suze. Svi koji su ga poznavali opraštaju se od njega na društvenim mrežama i dijele fotografije s prošlih susreta, prisjećajući se čovjeka koji je uvijek imao osmijeh za svakoga.

Dirljiva poruka objavljena je i na Facebook stranici Općine Desinić.

- Nažalost, od danas tebe više nema, prijatelju dragi, neka te čuvaju anđeli. Počivaj u miru i laka ti ova zagorska gruda - piše u objavi, a od Srećka se mnogi opraštaju i u komentarima. Načelnik Općine Desinić Dražen Šurbek izjavio je za Novu TV da ovakvu tragediju mjesto ne pamti. Istaknuo je da je Juričan bio dugogodišnji član kuburaškog društva s više od 30 godina iskustva te dobro poznat i cijenjen u lokalnoj zajednici.

Policijski detalji ove tragedije još nisu poznati. Krapinsko-zagorska policija je u ponedjeljak u 15.15 sati zaprimila dojavu od strane Centra 112. U mjestu Hum Košnički, kraj Dvora Veliki Tabor, top je usmrtio jednu osobu.

Okolnosti će se utvrditi očevidom i kriminalističkim istraživanjem koje slijedi, poručili su kratko.

Dvor Veliki Tabor, koji je trebao biti mjesto okupljanja i tradicije, na trenutak je postao simbol tragedije koja će se dugo pamtiti.