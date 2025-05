Mještani: Došao je i divljao zbog članka, zvali smo policiju. Šeničnjak: Nemam komentara

U srijedu navečer oko devet sati, nakon objave članka, došao je tu s bagerima, divljao i zvao je susjeda. Urlao je da što mi njemu radimo, da on ima dozvolu, da ćemo mi vidjeti jer će sad još jače kopati i lupati, da smo dotepenci, kako se usuđujemo uz salvu uvreda. Susjed mu je poklopio, pozvali smo policiju i u roku sedam minuta su došli pod rotirkama i zaustavili radove, govore mještani Dubrave Pušćanske kraj Zaprešića.

Taj za kojeg govore da je došao s bagerima je Daniel Šeničnjak, vlasnik tvrtke Šeničnjak - promet d.o.o, o čijim smo aktivnostima odlaganja građevinskog otpada i nusprodukta bez dozvole pisali u srijedu. Zbog otpada i nusprodukta je zaustavljen tok potoka pa je nastalo jezero, a tuđe parcele su poplavljene. Tad nam je sam rekao da nema dozvolu.

- Mi to odlažemo na naše jer vi u Hrvatskoj nemate legalan deponij toga građevinskog nusprodukta koji može primiti te količine koje mi imamo. Nitko to ne uzima, to je puno kubika. Nemamo dozvolu za građevinski otpad, ali kipamo na svoje - rekao je za 24sata.

Foto: privatna arhiva

Poslali smo upit policiji o tome kako je završila intervencija, odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo. Mještani kažu da nakon tog incidenta ponovno čuju ptice, a ne tutnjanje kamiona i bagera.

Nudi uklanjanje i odlaganje otpada

Po Zakonu, i 'kipanje na svoje' mora doći uz upisivanje u Očevidnik i dozvolu. Zanimljivo je da na web stranici tvrtke kao jedna od usluga stoji i 'Uklanjanje i zbrinjavanje materijala'.

- Nakon rušenja ili iskopavanja, zbrinjavamo otpad i višak materijala prema ekološkim standardima - stoji u opisu.

Foto: privatna arhiva

No to baš nije tako, što je i sam Šeničnjak priznao u razgovoru s 24sata. Šeničnjak radi i s općinama i gradovima, još od 2022. godine. Prvi put s Općinom Pušća, u kojoj je i registriran. Angažiran je za održavanje nerazvrstanih cesta ukupne vrijednosti oko 940 tisuća kuna bez PDV-a. Kako u uvjetima natječaja stoji i da je izvođač obvezan građevinski i drugi otpad koji nastane zbrinjavati u skladu s propisima, zanimalo nas je je li otpad s tog posla, pa onda i svih ovih do sad, zbrinuo po propisima, ili onako kako nam je sam priznao u srijedu - 'kipanjem' na svoje. Važno je napomenuti da svi građevinari, ako odlažu otpad ili nusprodukt nastao tijekom radova moraju platiti naknadu za deponiranje, za što dobiju potvrdu koja se onda daje naručitelju radova.

- Nemam komentara, nemam komentara - rekao je i poklopio.

Foto: privatna arhiva

Poslovi s Općinom i gradovima

Te iste godine, 2022., tvrtka je na popisu onih koji ne isplaćuju plaće završila čak tri puta. U 2023., na toj listi su završili još jednom, i od tad, nema više ni blokada niti neisplate plaća jer se poslovi s jedinicama lokalne samouprave povećavaju. Točnije, 2023. godine odradio je šest poslova za općinu Pušća i jedan za Zaprešić. Nakon toga uz Pušću, radi i za Brdovec, Bedekovčinu, Brdovec, Dubravicu, Lekenik, Krapinsko - zagorsku županiju. U ovoj godini, prema javno dostupnim podacima, ima 13 sklopljenih poslova: pet sa Zabokom, jedan sa Samoborom i jedan s Komunalcem iz Samobora, dva sa Zaprešićem, dva s općinom Jakovlje i dva s Jastrebarskim.

Foto: Google Earth

Za izgradnju nogostupa u Zaboku, primjerice, natjecao se s još devet ponuđača. Predviđena cijena bez poreza je bila 339 tisuća eura, a oni su odradili taj posao za gotovo duplo manje, 151 tisuću eura bez PDV-a. Zadnji dogovoreni posao je s Gradom Samoborom, izgradnja pješačke staze u naselju Gradna. Grad je za to bio spreman odvojiti 260 tisuća eura bez PDV-a, a Šeničnjak je posao obavio za 126 i pol tisuća eura. U općini Jakovlje je radio na uređenju platoa kraj poslovne zgrade. Posao je bio vrijedan 78 tisuća eura bez PDV-a, a on ga je obavio za 39 i pol tisuća. Samoborski Komunalac je tražio nekoga da za 180 tisuća eura bez PDV-a obavi izvanredno održavanje Ulice Drežnik u Rudama, on je to obavio za 157 tisuća eura. I takvih je primjera mnogo, ispada da je najpovoljniji građevinar u okolici, što mu osigurava poslovanje i stabilnost tvrtke.

Njegova tvrtka je u 2024. godini imala oko tri i pol milijuna eura prihoda, u 2023. oko 2 milijuna i 700 tisuća, a godinu prije 702 tisuće eura. Nad njima je provedeno sedam ovrha raznih tvrtki koje se bave građevinskim radovima i uređenjem interijera, a tu su i tri tužbe. Prošle godine su imali 24 zaposlenih. Uz Šeničnjak - promet d.o.o, a tu je i obrt 'Šeničnjak gradnja'. Tu je i tvrtka u stečaju, Šeničnjak projekt d.o.o te ugašena Šeničnjak - gradnja d.o.o.