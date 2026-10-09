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POLICIJA NA TERENU

MJESTO STRAVE Ovdje su našli izbodenog muškarca u Trogiru

Kod starog čiovskog mosta u Trogiru noćas je pronađen izbodeni muškarac. Nakon što mu je pružena hitna medicinska pomoć, prevezen je u bolnicu, gdje je operiran i zadržan na liječenju...
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Trogir: Policijski očevid na starom čiovskom mostu gdje je pronađen muškarac s ubodnom ranom
Kod starog čiovskog mosta u Trogiru noćas je pronađen izbodeni muškarac. Nakon što mu je pružena hitna medicinska pomoć, prevezen je u bolnicu, gdje je operiran i zadržan na liječenju, piše Novi list. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Kod starog čiovskog mosta u Trogiru noćas je pronađen izbodeni muškarac. Nakon što mu je pružena hitna medicinska pomoć, prevezen je u bolnicu, gdje je operiran i zadržan na liječenju, piše Novi list. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Komentari 1

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