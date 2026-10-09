MJESTO STRAVE Ovdje su našli izbodenog muškarca u Trogiru

Kod starog čiovskog mosta u Trogiru noćas je pronađen izbodeni muškarac. Nakon što mu je pružena hitna medicinska pomoć, prevezen je u bolnicu, gdje je operiran i zadržan na liječenju...
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Kod starog čiovskog mosta u Trogiru noćas je pronađen izbodeni muškarac. Nakon što mu je pružena hitna medicinska pomoć, prevezen je u bolnicu, gdje je operiran i zadržan na liječenju, piše Novi list.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Kod starog čiovskog mosta u Trogiru noćas je pronađen izbodeni muškarac. Nakon što mu je pružena hitna medicinska pomoć, prevezen je u bolnicu, gdje je operiran i zadržan na liječenju, piše Novi list. |
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Kod starog čiovskog mosta u Trogiru noćas je pronađen izbodeni muškarac. Nakon što mu je pružena hitna medicinska pomoć, prevezen je u bolnicu, gdje je operiran i zadržan na liječenju, piše Novi list.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Prema dosad dostupnim informacijama, nije životno ugrožen.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Policija je dojavu o događaju zaprimila oko 1.30 sati, nakon što je ekipa hitne medicinske pomoći prevezla ozlijeđenog u bolnicu.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Mjesto događaja nalazi se u blizini stare gradske jezgre, na području mosta koji povezuje Trogir s otokom Čiovom.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Policijski službenici obavljaju očevid, a provodi se i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ozljeđivanja, uključujući i način na koji je muškarac zadobio ubodnu ranu, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Stari čiovski most trenutačno je u cijelosti zatvoren za promet.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL