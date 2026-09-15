MJESTO UŽASA U ŠIBENIKU Ovdje je nožem ubijen mladić, cura kritično. Uhitili napadača

Ubojstvo se dogodilo noćas oko 2.30 sati u apartmanu u Šibeniku. Život je izgubio muškarac (28), koji je preminuo od zadobivenih ubodnih rana, dok je žena (22) teško ozlijeđena i životno ugrožena. Žena je vozilom hitne pomoći prevezena u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje joj se pruža liječnička pomoć. | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL