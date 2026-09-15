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JEZIVO

MJESTO UŽASA U ŠIBENIKU Ovdje je nožem ubijen mladić, cura kritično. Uhitili napadača

Prema dosad utvrđenim informacijama, osumnjičeni se u trenutku događaja nalazio u apartmanu zajedno s 28-godišnjakom i 22-godišnjakinjom.
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U Šibeniku nožem ubijen mladić, djevojka se bori za život
Ubojstvo se dogodilo noćas oko 2.30 sati u apartmanu u Šibeniku. Život je izgubio muškarac (28), koji je preminuo od zadobivenih ubodnih rana, dok je žena (22) teško ozlijeđena i životno ugrožena. Žena je vozilom hitne pomoći prevezena u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje joj se pruža liječnička pomoć. | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Ubojstvo se dogodilo noćas oko 2.30 sati u apartmanu u Šibeniku. Život je izgubio muškarac (28), koji je preminuo od zadobivenih ubodnih rana, dok je žena (22) teško ozlijeđena i životno ugrožena. Žena je vozilom hitne pomoći prevezena u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje joj se pruža liječnička pomoć. | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Komentari 4

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