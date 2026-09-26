MJESTO UŽASA Ovdje se utopilo pet migranata u rijeci Kupi

Dolaskom na mjesto događaja policijski službenik iz Delnica je skočio u rijeku Kupu i zajedno s kolegom te uz pomoć građana, uspio izvući na obalu i spasiti petoricu stranih državljana
Pet osoba utopilo se u Kupi, objavila je Policijska uprava primorsko-goranska! "Policijski službenici Policijske postaje Vrbovsko danas u 15.30 sati zaprimili su dojavu delničke policije da se u rijeci Kupi na pograničnom području u mjestu Damalj, u blizini Severina na Kupi nalazi više osoba, vjerojatno migranata", navode iz policije.
| Foto: Vatrogasci Vrbosko
Pet osoba utopilo se u Kupi, objavila je Policijska uprava primorsko-goranska! "Policijski službenici Policijske postaje Vrbovsko danas u 15.30 sati zaprimili su dojavu delničke policije da se u rijeci Kupi na pograničnom području u mjestu Damalj, u blizini Severina na Kupi nalazi više osoba, vjerojatno migranata", navode iz policije. |
Foto: Vatrogasci Vrbosko
Pet osoba utopilo se u Kupi, objavila je Policijska uprava primorsko-goranska! "Policijski službenici Policijske postaje Vrbovsko danas u 15.30 sati zaprimili su dojavu delničke policije da se u rijeci Kupi na pograničnom području u mjestu Damalj, u blizini Severina na Kupi nalazi više osoba, vjerojatno migranata", navode iz policije.
| Foto: Vatrogasci Vrbosko
Dolaskom na mjesto događaja policijski službenik iz Delnica je skočio u rijeku Kupu i zajedno s kolegom te uz pomoć građana, uspio izvući na obalu i spasiti petoricu stranih državljana. Prema dosad utvrđenom, u skupini je bilo 20-ak osoba od kojih je njih 14 uspjelo prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije, petero navedenih je spašeno, a ostalih pet osoba se, nažalost, utopilo, pišu iz policije.
| Foto: Vatrogasci Vrbosko
Slovenska policija izjavila je za 24sata kako su za migrante i tragediju doznali od hrvatskih kolega. Oni su pronašli 15 stranaca bez dokumenata.
| Foto: Vatrogasci Vrbosko
Foto Vatrogasci Vrbosko
Foto Vatrogasci Vrbosko
Foto Vatrogasci Vrbosko
Foto Vatrogasci Vrbosko
Foto Vatrogasci Vrbosko
Foto Vatrogasci Vrbosko
Foto Vatrogasci Vrbosko
Foto Vatrogasci Vrbosko
Foto Vatrogasci Vrbosko
Foto Vatrogasci Vrbosko