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STRAVA

MJESTO UŽASA Ovdje se utopilo pet migranata u rijeci Kupi

Dolaskom na mjesto događaja policijski službenik iz Delnica je skočio u rijeku Kupu i zajedno s kolegom te uz pomoć građana, uspio izvući na obalu i spasiti petoricu stranih državljana
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MJESTO UŽASA Ovdje se utopilo pet migranata u rijeci Kupi
Pet osoba utopilo se u Kupi, objavila je Policijska uprava primorsko-goranska! "Policijski službenici Policijske postaje Vrbovsko danas u 15.30 sati zaprimili su dojavu delničke policije da se u rijeci Kupi na pograničnom području u mjestu Damalj, u blizini Severina na Kupi nalazi više osoba, vjerojatno migranata", navode iz policije. | Foto: Vatrogasci Vrbosko
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Pet osoba utopilo se u Kupi, objavila je Policijska uprava primorsko-goranska! "Policijski službenici Policijske postaje Vrbovsko danas u 15.30 sati zaprimili su dojavu delničke policije da se u rijeci Kupi na pograničnom području u mjestu Damalj, u blizini Severina na Kupi nalazi više osoba, vjerojatno migranata", navode iz policije. | Foto: Vatrogasci Vrbosko
Komentari 2

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