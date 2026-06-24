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MJESTO UŽASA U ZADRU Ovdje su se potukli u noći uz groblje. Jedan mrtav, drugi je uhićen!

Piše Luka Safundžić, Petra Mustać,
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MJESTO UŽASA U ZADRU Ovdje su se potukli u noći uz groblje. Jedan mrtav, drugi je uhićen!
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Foto: Petra Mustać/24sata

Policija je objavila kako je uhitila jednu osobu. 'U prostorijama policije u tijeku je kriminalističko istraživanje', rekli su...

Jutros smo vidjeli policiju, ali tijekom noći ništa nismo čuli. Vidjeli smo automobil na putu, ali ga ne prepoznajemo. Ne znamo tko je žrtva, da je iz našeg kvarta, pretpostavljamo da bi znali, rekli su nam susjedi koji žive 20-ak metara od mjesta užasa u Zadru. 

Podsjetimo, muškarac je preminuo nakon tučnjave koja se sinoć dogodila u Zadru, na gradskom predjelu Bokanjac, u blizini groblja. 

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Potukli se na groblju u Zadru VIDEO
Potukli se na groblju u Zadru | Video: Petra Mustać/24sata

Kako je policija objavila dojavu o tučnjavi dvojice muškaraca dobili su sinoć u 23:44, a dolaskom na mjesto događaja na tlu su zatekli ozlijeđenog muškarca. 

Foto: Petra Mustać/24sata

- Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen te je vozilom HMP prevezen u Opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo - rekli su iz policije. 

Muškarac koji se dovodi u vezu s ovim događajem, objavila je policija, odmah je uhićen na mjestu događaja. Odveden je u prostorije policije, gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje koje policija provodi u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom u Zadru.

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Komentari 4
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