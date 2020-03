Mlada, lijepa i hrabra: U logoru su je mučili, ali nije progovorila

Ususret Danu žena donosimo vam priče o hrabrim, neustrašivim i smjelim ženama, koje su mijenjale povijest i odvažile se raditi stvari koje su u to vrijeme bile nezamislive.. Treća priča govori o neustrašivoj mladoj ženi koja se dala život boreći se protiv nacista...

Britanska špijunka, Francuskinja Violette Szabo, kodnog imena Louise, junački se do zadnjeg daha borila protiv nacista. Dva dana prije Dana D.(iskrcavanja na Normandiju) zarobili su je časnici SS-a kod francuskog Limogesa. I to tek nakon velike borbe u kojoj je Szabo ispucala doslovno svaki komad streljiva prije nego što je uhićena. Naime, cijelo vrijeme je pružala vatrenu podršku muškom kolegi kako bi on uspio pobjeći.

Foto: PA / PA Images / Profimedia

Deportirana je u koncentracijski logor Ravensbrück i brutalno mučena, a nakon toga i smaknuta. Imala je samo 23 godine!

Rođena je 1921. u Parizu u braku Britanca i Francuskinje u velikoj obitelji Bushell. Bila je drugo od četvero djece i jedina kći. U Britaniju je obitelj odselila zbog Velike depresije.

Zavjetovala se da će osvetiti muža

Kao 19-godišnjakinja se zaljubila u časnika francuske legije stranaca Etiana Szaboa. Nekoliko mjeseci od upoznavanja vjenčali su se i dvije godine kasnije dobili kći Taniu. Samo četiri mjeseca kasnije Etien je poginuo u sjevernoj Africi. Svoju kći nikad nije vidio.

Violette se priključila kopnenoj vojsci na samom početku rata, a kad joj je suprug ubijen zavjetovala se da će ga osvetiti. Prijavila se u jedinicu za specijalne operacije. Njen tečni francuski učinio ju je idealnim kandidatom za tajnu službu.

Sudjelovala je u visokorizičnoj misiji povezivanja mreže agenata britanske službe na francuskom teritoriju, a trebala je prikupiti i podatke o tvornicama koje se proizvodile materijale za njemačke trupe, kako bi ih saveznici mogli bombardirati.

Foto: DixNoonanWebb / BNPS / Profimedia Violette sa kćerkicom

Misija po kojoj je postala slavna se zbila u lipnju 1944. godine kada se padobranom spustila na jug Francuske.

'Ti idi dalje, ja ću te štititi'

Priča se da je izljubila cijelu posadu aviona prije nego što je skočila. Ona i član lokalnog pokreta otpora Jacques Dufour su trebali sabotirati nacističke komunikacijske kanale. Zaustavljeni su na njemačkoj kontrolnoj stanici kod grada Limogesa. Kada im je identitet otkriven, potrčali su ka obližnjem polju pucajući u njemačke vojnike. Neko vrijeme su puzali poljem, sve dok Violetta nije mogla dalje zbog umora i povrijeđenog gležnja. Iako joj je Dufour htio pomoć ona nije dopustila te mu je rekla: 'Ti idi dalje, ja ću te štititi'.

Foto: DixNoonanWebb / BNPS / Profimedia

- Inzistirala je na tome da ja pokušam pobjeći te jednostavno nije bilo smisla da ostanem uz nju. Tako sam ja otišao, a ona je nastavila pucati - rekao je godinama kasnije Dufour.

Nakon pola sata borbe ostala je bez municije. Uhvatili su je. Jedan svjedok je poslije ispričao da je SS oficiru tada pljunula u lice. Najprije su je mučili u Limogesu, pa u Parizu da mi je na kraju prebacili u Ravensbrück.

Zbog drskog ponašanja i prkosa strpali su je u samicu. Pogubljena je 5. veljače 1945. Osim nje u Ravensbrücku ubijene su i agentice Denise Bloch, Lilian Rolfe i Cecily Lefort.

Foto: DixNoonanWebb / BNPS / Profimedia Tania Szabo kao djevojčica sa majčinim i očevim odlikovanjima

Violette Szabo posthumno je nagrađena prestižnim "Georgovim križom" za herojstvo. Samo četiri žene su dobile Georgov križ u povijesti, a ostale tri su također bile tajne agentice. Jedna od njih, Odette Sansom Hallowes svoju kolegicu Violette Szabo je opisala kao "najhrabriju među nama".

