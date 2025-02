Mlada obitelj teško može do stana i uz jeftinije kredite

Banke su počele snižavati cijenu stambenih kredita. I pad kamata ispod tri posto u načelu bi trebao biti dobra vijest i za one koji kupuju i za one koji prodaju jer povećava dostupnost novca i priuštivost nekretnine. U teoriji. Stvarnost na nekretninskom tržištu prkosi mnogim pravilima i trendovima u svijetu. Pa iako lani drugu godinu zaredom prilično pada broj kupnji stanova i kuća, njihove cijene i dalje rastu. I zato čak i s jeftinijim kreditima treba više novca za kupnju krova nad glavom. Također, čak i s rastom plaća, mladi par teško je uopće sposoban podignuti kredit i osigurati sebi 50-ak kvadrata u Zagrebu ili nekom od jadranskih gradova. Tamo gdje su stanovi jeftiniji i plaće su niže. Uz to, ove godine postroženi su kriteriji za odobravanje kredita, čime pokušavaju građane zaštititi od prekomjernog zaduživanja, ali time se, s druge strane, smanjuju opcije kupnje nekom mladom bračnom paru.

