Mlađana ponovno dovode na sud: Danas svjedoči kum

Pod jakim mjerama sigurnosti višestruki ubojica, Srđan Mlađan, jutros će biti doveden na Županijski sud u Varaždinu, gdje bi danas trebao svjedočiti Mlađanov vjenčani kum - Željko Bijelić.

Na ranijim ročištima u središtu je pozornosti bila je bilježnica oduzeta u zatvoru, a za koju se sumnja da je sadržavala popis imena koje je Mlađan planirao ubiti.

Treba reći i kako je dio rasprava otvoren za javnost, dok će pojedina ročišta biti iza zatvorenih vrata kako bi se zaštitila privatnost svjedoka i osjetljivi dokazi. Tako je na zadnjem ročištu svjedočio voditelj Odjela osiguranja Kaznionice u Lepoglavi Ivica Marković.

Optužnica Mlađana tereti da je iz zatvora poticao na ubojstva, planirao otmice svjedoka i članova njihovih obitelji te organizirao kriminalne radnje, zbog čega mu prijeti dodatna kazna do 20 godina zatvora.

Mlađan već izdržava kaznu od 27 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva, pljačke banke i otmica.

