JAKE MJERE SIGURNOSTI

Mlađana ponovno dovode na sud: Danas svjedoči kum

Piše Luka Safundžić,
Na Županijskom sudu u Varaždinu nastvaljeno je suđenje Srđanu Mlađanu, doveden je pod jakim osiguranjem na sud | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Srđan Mlađan, poznati višestruki ubojica koji već služi dugogodišnju zatvorsku kaznu u kaznionici Lepoglava

Pod jakim mjerama sigurnosti višestruki ubojica, Srđan Mlađan, jutros će biti doveden na Županijski sud u Varaždinu, gdje bi danas trebao svjedočiti Mlađanov vjenčani kum - Željko Bijelić. 

Na ranijim ročištima u središtu je pozornosti bila je bilježnica oduzeta u zatvoru, a za koju se sumnja da je sadržavala popis imena koje je Mlađan planirao ubiti. 

Treba reći i kako je dio rasprava otvoren za javnost, dok će pojedina ročišta biti iza zatvorenih vrata kako bi se zaštitila privatnost svjedoka i osjetljivi dokazi. Tako je na zadnjem ročištu svjedočio  voditelj Odjela osiguranja Kaznionice u Lepoglavi Ivica Marković.

Optužnica Mlađana tereti da je iz zatvora poticao na ubojstva, planirao otmice svjedoka i članova njihovih obitelji te organizirao kriminalne radnje, zbog čega mu prijeti dodatna kazna do 20 godina zatvora.

Mlađan već izdržava kaznu od 27 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva, pljačke banke i otmica.
 

Ovo su nove cijene goriva
DOBRE VIJESTI ZA VOZAČE

Ovo su nove cijene goriva

Andrej Plenković u petak je iz Čakovca poručio kako, nakon otvaranja Hormuškoga tjesnaca, očekuje daljnji pad cijena goriva
Političarka iz seks afere: Uzeli su mi auto pa sam kupila vespu. Šešelj? Htjela sam ustati i otići
PROGOVORILA ZA 24SATA

Političarka iz seks afere: Uzeli su mi auto pa sam kupila vespu. Šešelj? Htjela sam ustati i otići

Kada je upotrijebio ružne riječi, htjela sam ustati jer imam svoje dostojanstvo i ne želim da me netko vrijeđa, ali sam iz poštovanja prema medijskoj kući ostala u studiju, kaže Pajković
Novi manevar! Banožića više ne brani Vržina, pitali smo je zašto. Njezin odgovor je nevjerojatan!
DOZNAJEMO

Novi manevar! Banožića više ne brani Vržina, pitali smo je zašto. Njezin odgovor je nevjerojatan!

Ova informacija dolazi svega nekoliko dana prije novog ročišta. Podsjetimo, to se ročište trebalo održati 21. travnja, no otkazano je zbog ranijih obveza sada već bivše odvjetnice...

