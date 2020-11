Mlađanov prijatelj iz zatvora ubio je čovjeka kraj Varaždina?

Zdenko Jaroš (52), koji je nakon izlaska iz zatvora u Lepoglavi dovozio roditelje Srđana Mlađana da ga posjete, osumnjičen je da je 2018. u Varaždinu ubio Dejana Petrekovića

<p>Zbog tajnosti postupka ne mogu vam ništa reći, izjavio nam je odvjetnik <strong>Darko Šabijan</strong>, koji brani <strong>Zdenka Jaroša</strong> (52), osumnjičenog za ubojstvo Dejana Petrekovića.</p><p>Ništa rječitiji nije bio niti <strong>Darko Galić</strong>, glasnogovornik Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu. Podsjetimo, prošli mjesec u naselju Leštakovec, u općini Jalžabet, na nepristupačnu terenu nađeno je truplo. Iako su neki odmah posumnjali kako je riječ o <strong>Dejanu Petrekoviću</strong>, nestalom 2018., iz PU varaždinske to su potvrdili tek u četvrtak. Ubijen je hicima iz vatrenog oružja 10. srpnja 2018. u jednom skladištu u Varaždinu.</p><p>Tijelo je zakopano kako bi se prikrili tragovi kaznenog djela. Iz policije su dodali i kako su nakon kriminalističkog istraživanja podnijeli kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu protiv tri čovjeka - hrvatskog državljanina (52) te dvojice državljana iz Srbije, u dobi od 39 i 27 godina. Sva trojica od prije su poznata policiji. Hrvatski državljanin je uhićen, za jednim državljaninom Srbije se traga, a za drugim će raspisati međunarodni uhidbeni nalog.</p><h2>Zbližio se s Mlađanom</h2><p>Iako u policiji i tužiteljstvu nisu objavili identitet osumnjičenog za ubojstvo, Jutarnji list navodi kako je riječ o Zdenku Jarošu, kriminalcu s podebljim dosjeom. Srbijanski državljani koji su mu navodno pomagali zovu se <strong>Aleksandar Maksimović</strong> i <strong>Nemanja Grčić</strong>, objavio je Jutarnji. Policija nije uhitila Jaroša jer je on već u istražnom zatvoru koji su mu odredili zbog sumnje da je počinio drugo kazneno djelo. On je iza rešetaka proveo gotovo tridesetak godina. Velik dio od tog vremena bio je u najstrožem zatvoru u zemlji, u kojem kaznu izdržavaju osuđenici za najteža kaznena djela - onom u Lepoglavi.</p><p>Ondje su ga bili smjestili u zatvorski odjel na kojem je bio trostruki ubojica Srđan Mlađan. Njih dvojica su, neslužbeno doznajemo, “kliknuli” i ubrzo postali najbolji prijatelji. Družili su se kad god su mogli, tijekom šetnji zatvorskim krugom, u prostoriji za druženje itd. Jaroša su čak, piše Jutarnji list, zbog toga iz Lepoglave premjestili u zatvor u Pulu. Jaroševo i Mlađanovo dopisivanje bilo je strogo nadzirano. Neka su im pisma bila i uskraćivana. U njima su maštali o svojim planovima da, kad izdrže kaznu, napuste Hrvatsku i počnu novi život u inozemstvu. Koliko su bliski postali, govori i to što je Jaroš nakon izlaska iz zatvora, neslužbeno doznajemo, automobilom dovozio roditelje Srđana Mlađana kad su išli sinu u posjet.</p><p>Kako je svojedobno pisao Večernji list, Jaroš je u prosincu 1998. bio osumnjičen kao sudionik otmice tad nezaposlenog strojobravara V. Š. iz Ključa. Tad ga je s još četvoricom oteo nedaleko od Inine benzinske crpke u Novome Marofu. Prisilili su ga da telefonira supruzi i prijateljima kako bi mu dali 6000 maraka. Jaroš je potkraj rujna 1999. u Hrženici, nedaleko od Ludbrega, hicem iz pištolja iz nehaja teško ranio M. K. (51) iz Varaždina, koji je bio okrenut leđima, za što je bio nepravomoćno osuđen na ludbreškom Općinskom sudu.</p><h2>Motiv ubojstva još nepoznat</h2><p>Bio je optužen i da je pomogao u bijegu monstrumu iz Rakova Potoka Ivanu Klišaniću, jednom od najpoznatijih hrvatskih zatvorenika, tako što ga je automobilom prevezao u Brodarovec. Kad su doznali da im je policija na tragu, krenuli su prema slovenskoj granici. Policija je uhitila samo Klišanića. A Jaroša je naknadno “optužio” otisak na boci Coca- Cole koja je bila u najlonskoj vrećici s pištoljem koji je uzeo Klišanić. Međutim, policajci to nisu znali kad su uzeli bocu nakon pronalaska vrećice, pa je optužba pala u vodu. U Pitomači je početkom travnja 2001. opljačkao kombi Hrvatske pošte i odnio 1,5 milijuna kuna. Tu je kaznu posljednju izdržavao. U istražnom zatvoru ponovno je završio lani u listopadu, kad je s još nekoliko ljudi uhićen s drogom i oružjem.</p><p>Navodno su, sumnjaju tužitelji, čak nagovarali jednog mladića da konkurentu pod auto podmetne 200 kg eksploziva. U međuvremenu su protiv njega podignuli optužnicu zbog izazivanja požara u skladištu u kojem je ubijen Petreković, u siječnju 2019., nakon čega je od osiguravajućeg društva potraživao milijunsku odštetu. Policija zasad šuti o mogućem motivu Petrekovićeva ubojstva. Nagađa se da ga je Jaroš likvidirao zbog mogućih dugova u poslovima s drogom, no Petreković nikad nije bio evidentiran za ta kaznena djela. Policija nije odgovorila ni je li Petreković bio povezan s krađom oružja iz varaždinske policije. Rekli su da kriminalistički izvidi još traju.</p>