Identificirali tijelo pronađeno u Jalžabetu: Dejana Petrekovića ubili su u skladištu u Varaždinu

Tajna je napokon otkrivena. Policija je danas priopćila da tijelo pronađeno u Jalžabetu pripada Dejanu Petrekoviću i da je ubijen u skladištu u Varaždinu

<p>Nakon provedene ekshumacije i obdukcije potvrđen je identitet osobe čiji je leš pronađen prije mjesec dana u Jalžabetu.</p><p>Kako je priopćila policija<strong> Dejan Petreković</strong> ubijen je vatrenim oružjem 10. srpnja 2018. u jednom skladištu u Varaždinu. Tijelo je zakopano u naselju Leštakovec na području općine Jalžabet kako bi se prikrili tragovi kaznenog djela.</p><p>Po završenju kriminalističkog istraživanja PU Varaždinska je podnijela kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu protiv tri osobe - hrvatskog državljanina(52), te dvojice državljana iz Srbije, dobi 39 i 27.</p><p>Uhićen je 52-godišnjak, za jednim državljaninom Srbije se traga, a za trećim će se raspisat međunarodni uhidbeni nalog.</p><p>Svi su poznati policiji od ranije.</p><p>Podsjetimo, mirnu podravsku idilu prošli je mjesec narušila misteriozna istraga na području Općine Jalžabet, u naselju Leštakovec, koje broji 50-ak žitelja, na nepristupačnom terenu, gdje je pronađen leš.</p><p>Iz PU varaždinske tada smo dobili kratku informaciju da se radi o nastavku kriminalističkog istraživanja starog nekoliko godina i da je sve u nadležnosti Županijskog državnog odvjetništva. Tamo su pak bili šturi s informacijama. Rečeno nam je da ništa ne mogu ništa govoriti, što je otvorilo mnoge teorije...</p><p>Naime, cijela situacija uznemirila je stanovnike, koji su u nedostatku informacija već krenuli sa svojim teorijama - od one da se radi o bivšem zatvoreniku koji je prije godinu i više nestao tijekom čišćenja šume pa do teorija koje poprimaju i misteriozne razmjere da je ubijeni čovjek donesen na to područje i zakopan. </p><p>Uvidom u nacionalnu evidenciju nestalih osoba s područja Varaždinske županije nađeno je nekoliko imena čiji slučajevi nestanka još nisu bili riješeni.</p><p>A jedan od misterioznijih nestanaka bio je upravo slučaj Dejana Petrekovića, koji je nestao 10. srpnja 2018. godine, u dobi od 44 godine. Petreković je rođen 1974., kao mjesto nestanka vodi se Varaždin Breg, gdje je imao prijavljeno prebivalište. </p><p>Danas je i potvrđeno da je upravo Petreković žrtva.</p><p> </p><p> </p>