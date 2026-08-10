Mladež HDZ-a: Vlada povijesno niska nezaposlenost mladih. Nastavit ćemo biti njihov glas

Povodom Međunarodnog dana mladih, koji se ove godine obilježava pod temom „Različiti konteksti, zajedničke težnje“, Mladež HDZ-a Primorsko-goranske županije ističe važnost kontinuiranog ulaganja u obrazovanje, zapošljavanje i priuštivo stanovanje – ključne preduvjete za samostalan i kvalitetan život mladih.

- Mladi u Primorsko-goranskoj županiji dijele iste ciljeve kao i njihovi vršnjaci diljem Hrvatske. Zato je važno istaknuti konkretne iskorake koje Vlada RH kontinuirano provodi, a čije rezultate izravno osjećamo i u našoj županiji - poručili su iz Mladeži HDZ-a te popisali uspjehe Vlade u poboljšanju života mladih.

- Studentski i učenički standard: Uz besplatne obroke i prijevoz za osnovnoškolce, snažno se ulaže u obrazovnu infrastrukturu, što uključuje i podizanje kvalitete studentskog standarda u Rijeci. Minimalna studentska satnica podignuta je na 6,56 eura, a neoporezivi limit na 12.000 eura. Zapošljavanje i financijsko rasterećenje: Bilježimo povijesno najnižu nezaposlenost mladih, a više od 200.000 mladih u RH ostvaruje pravo na povrat poreza na dohodak (do 25 godina 100 posto, do 30 godina 50 posto). Podrška mladim obiteljima: Osigurana su golema sredstva za vrtiće i jednosmjensku nastavu u školama, uz značajno povećane naknade za roditeljski dopust - objavili su i stavili naglasak na priuštivo stanovanje.

- Kroz novi Nacionalni plan stambene politike, vrijedan dvije milijarde eura, i Zakon o priuštivom stanovanju, uvode se konkretne mjere poput povrata poreza pri kupnji prve nekretnine i uređenja tržišta dugoročnog najma, što je posebno važno za mlade obitelji u PGŽ-u - poručili su.

Predsjednica Mladeži HDZ-a Primorsko-goranske županije Magdalena Arapinac poručila je kako slušaju zahtjeve koje mladi ljudi imaju.

- Kao najveća politička organizacija mladih, nastavit ćemo biti glas naše generacije s Kvarnera i iz Gorskog kotara. Slušamo prijedloge mladih s terena i radimo na tome da ih pretvorimo u konkretne politike. Zahvaljujem svim mladim ljudima u našoj županiji koji svojim znanjem, radom i energijom svakodnevno mijenjaju naše zajednice nabolje - zaključila je.