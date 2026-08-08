Vidović: Plenković je predložio posao u Ministarstvu financija

Bivši SDP-ov ministar i nekadašnji predsjednik stranke Socijaldemokrati Davorko Vidović potvrdio je u subotu da je imenovan posebnim savjetnikom ministra financija Tomislava Ćorića, istaknuvši da je njegov angažman predložio premijer Andrej Plenković te da je riječ o stručnoj, a ne političkoj funkciji.

Vidović je u razgovoru za Hinu rekao da je imenovan posebnim Ćorićevim savjetnikom s fokusom na javne financije, mirovine i položaj umirovljenika, a svoju novu funkciju opisuje kao „savjetničku, konzultativnu i profesionalnu“.

Ministarstvo financija u međuvremenu je objavilo da će za savjetovanje iz područja javnih financija primati naknadu od 1417,23 eura bruto mjesečno.

Plenkovićeva me ponuda iznenadila

Vidović kaže da ga je Plenkovićeva ponuda iznenadila, ali ju je prihvatio kao priznanje svom profesionalnom iskustvu u području mirovinske i socijalne politike.

- Navršio sam 70 godina i odlučio da me više ta kompetitivna politika ne interesira. Ja sam to doživio kao profesionalno i stručno priznanje moje stručnosti i iskustva - rekao je.

Kao bivši ministar rada podsjetio je na svoje sudjelovanje u mirovinskoj reformi i reformi radnog zakonodavstva te osam godina rada u Hrvatskoj gospodarskoj komori na poslovima radne politike i zapošljavanja.

Na pitanje što će savjetovati ministru Ćoriću, Vidović kaže da konkretne smjernice neće javno iznositi, ali izdvaja dva cilja – očuvanje fiskalne stabilnosti i zaštitu životnog standarda građana.

- Plaće i mirovine ne bi smjele biti glavna žrtva smanjenja javne potrošnje - rekao je, istaknuvši da posebnu pozornost treba posvetiti umirovljenicima s najnižim primanjima.

- Imamo doista vrlo ugroženu skupinu, a to su umirovljenici. Mirovine su toliko niske i velik broj ljudi vrlo je blizu granice siromaštva ili ispod toga - rekao je.

Za njegova ministarskog mandata mirovine su, kaže, realno povećane 33 posto, a nominalno 44 posto.

Da sam se htio prodavati, prodao bih se 90-ih

Vidović priznaje da je angažman bivšeg SDP-ova ministra u Vladi koju vodi HDZ svojevrsni „raritet“ u hrvatskoj politici, ali odbacuje tvrdnje da se politički „prodao“ HDZ-u.

- Da sam se htio prodavati, prodao bih se 90-ih kad je to bilo jako konjunkturno - rekao je.

Kao primjer da stranačka pripadnost ne mora biti prepreka stručnoj suradnji naveo je Veru Babić, članicu i jednu od utemeljiteljica HDZ-a, koja je bila njegova pomoćnica dok je bio ministar rada.

Kritičan je, međutim, prema današnjem SDP-u.

- Nema tu više ni socijaldemokratskih vrijednosti ni ideja. To se pretvorilo u nekakvo oponiranje - rekao je Vidović.

Tvrdi da prihvaćanjem Plenkovićeve ponude nije promijenio svoja politička uvjerenja te da je „svjetonazorski stabilan“ i vrijednosno na istim pozicijama kao i prije.