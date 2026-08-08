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STRUČNA, A NE POLITIČKA FUNKCIJA

Vidović: Plenković je predložio posao u Ministarstvu financija

Piše HINA,
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Vidović: Plenković je predložio posao u Ministarstvu financija
Zagreb: Isključeni zastupnici SDP-a osnovali su novi Klub zastupnika | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija
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Šok u političkim krugovima: bivši SDP-ov ministar Davorko Vidović postao je posebni savjetnik ministra Ćorića za javne financije i mirovine, uz plaću od 1417 eura. Kaže da se nije prodao, nego dobio priznanje

Bivši SDP-ov ministar i nekadašnji predsjednik stranke Socijaldemokrati Davorko Vidović potvrdio je u subotu da je imenovan posebnim savjetnikom ministra financija Tomislava Ćorića, istaknuvši da je njegov angažman predložio premijer Andrej Plenković te da je riječ o stručnoj, a ne političkoj funkciji.

Vidović je u razgovoru za Hinu rekao da je imenovan posebnim Ćorićevim savjetnikom s fokusom na javne financije, mirovine i položaj umirovljenika, a svoju novu funkciju opisuje kao „savjetničku, konzultativnu i profesionalnu“.

Ministarstvo financija u međuvremenu je objavilo da će za savjetovanje iz područja javnih financija primati naknadu od 1417,23 eura bruto mjesečno.

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Plenkovićeva me ponuda iznenadila

Vidović kaže da ga je Plenkovićeva ponuda iznenadila, ali ju je prihvatio kao priznanje svom profesionalnom iskustvu u području mirovinske i socijalne politike.

- Navršio sam 70 godina i odlučio da me više ta kompetitivna politika ne interesira. Ja sam to doživio kao profesionalno i stručno priznanje moje stručnosti i iskustva - rekao je.

Kao bivši ministar rada podsjetio je na svoje sudjelovanje u mirovinskoj reformi i reformi radnog zakonodavstva te osam godina rada u Hrvatskoj gospodarskoj komori na poslovima radne politike i zapošljavanja.

Na pitanje što će savjetovati ministru Ćoriću, Vidović kaže da konkretne smjernice neće javno iznositi, ali izdvaja dva cilja – očuvanje fiskalne stabilnosti i zaštitu životnog standarda građana.

- Plaće i mirovine ne bi smjele biti glavna žrtva smanjenja javne potrošnje - rekao je, istaknuvši da posebnu pozornost treba posvetiti umirovljenicima s najnižim primanjima.

- Imamo doista vrlo ugroženu skupinu, a to su umirovljenici. Mirovine su toliko niske i velik broj ljudi vrlo je blizu granice siromaštva ili ispod toga - rekao je.

Za njegova ministarskog mandata mirovine su, kaže, realno povećane 33 posto, a nominalno 44 posto.

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Da sam se htio prodavati, prodao bih se 90-ih

Vidović priznaje da je angažman bivšeg SDP-ova ministra u Vladi koju vodi HDZ svojevrsni „raritet“ u hrvatskoj politici, ali odbacuje tvrdnje da se politički „prodao“ HDZ-u.

- Da sam se htio prodavati, prodao bih se 90-ih kad je to bilo jako konjunkturno - rekao je.

Kao primjer da stranačka pripadnost ne mora biti prepreka stručnoj suradnji naveo je Veru Babić, članicu i jednu od utemeljiteljica HDZ-a, koja je bila njegova pomoćnica dok je bio ministar rada.

Kritičan je, međutim, prema današnjem SDP-u.

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- Nema tu više ni socijaldemokratskih vrijednosti ni ideja. To se pretvorilo u nekakvo oponiranje - rekao je Vidović.

Tvrdi da prihvaćanjem Plenkovićeve ponude nije promijenio svoja politička uvjerenja te da je „svjetonazorski stabilan“ i vrijednosno na istim pozicijama kao i prije.

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