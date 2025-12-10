Mlađi od 16 u Australiji bez društvenih mreža: 'Odjavili su me, iznenada, to mi se ne sviđa'

Australija je od danas postala prva zemlja na svijetu koja je uvela potpunu zabranu korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina, piše BBC. Premijer Anthony Albanese je rekao kako je "ponosan biti premijerom Australije". Prema novom zakonu obuhvaćene su platforme poput Instagrama, Facebooka, TikToka, YouTubea, X-a i Snapchata. Kritičari tvrde kako bi to moglo povećati rizik od izolacije i guranja djece u neregulirane dijelove interneta.

- Protiv sam ove zabrane jer vjerujem da implementacija nije dobro promišljena i da će stvoriti više problema. Za većinu tinejdžera društvena mreža donijela je više dobrog nego lošeg te mislim da je ključ u edukaciji, a ne u restrikcijama - rekla je Molly (14) iz Brisbanea.

Njezina vršnjakinja Sophia kaže:

- Odjavili su me jučer u 14:30, što mi se nije svidjelo - bilo je iznenada. Ipak misli da će ova zabrana imati pozitivan utjecaj i potaknuti više druženja uživo. Roditelji su podijeljeni . Dok neki misle kako su telefoni dizajnirani da izazivaju ovisnost, a platforme su dizajnirane da izazivaju ovisnost, drugi misle da je zabrana okrutna pogotovo jer stupa na snagu uoči školskih praznika i Božića.

- Oduzima autonomiju i glas tisućama maloljetnika, potkopavajući njihovu sposobnost sudjelovanja u suvremenom društvenom životu - rekla je Kelly Halidone, majka dvoje djece. Odmah nakon stupanja zabrane na snagu, nezadovoljni tinejdžeri preplavili su TikTok račun premijera Albanesea komentarima u kojima se hvale da i dalje imaju pristup svojim aplikacijama. Ministrica komunikacija Anika Wells upozorila je da rupe u zakonu neće ostati otvorene zauvijek.

- Samo zato što su je možda izbjegli danas, ne znači da će je moći izbjeći za tjedan dana ili mjesec dana - rekla je ministrica, dodavši da je teret provedbe na platformama koje će morati rutinski provjeravati račune.

Podaci iz Appleove trgovine aplikacija pokazuju nagli porast preuzimanja manje poznatih platformi poput Lemon8 i Yope, no regulatori su upozorili da se zakon odnosi na sve društvene mreže. I Muskov X, je potvrdio da će se pridržavati zakona, iako se njezin vlasnik ranije protivio zabrani. Što se tiče tursita na njih se zabrana ne bi trebala odnositi jer je ona donešena samo za osobe mlađe od 16 godina koje redovito borave u Australiji.