Mladi su idealne mete u novim virtualnim ratovima. Naučite ih da se znaju braniti i postaviti

TikTok je objavio da je uklonio više od 500.000 videa i zatvorio 8000 izravnih prijenosa povezanih sa sukobom Izraela i Hamasa. Napravili su to nakon upozorenja EU-a da imaju obvezu boriti se protiv ilegalnih sadržaja. TikTok je društvena mreža koju posebno prate mladi. Novi modeli primanja informacija mladima otvaraju mogućnosti formiranja stavova bez da razumiju jesu li te informacije provjerene, objektivne, ili pak spadaju u područje dezinformiranja, političke ili neke druge propagande. Takvo izlaganje dovelo je do radikalizacije na svim stranama, što postaje posebno ozbiljno kad gledamo najnoviji krvavi sukob na Bliskom Istoku. Trend nepromišljenog iznošenja mišljenja, huškanja, biranja strana čak i među prosvjetnim djelatnicima, sve se to očitava i na temu ovog nesretnog sukoba u kojem i opet brojimo najteže žrtve. Društvene mreže i komunikacijske platforme ozbiljno su oružje koje najveću snagu postiže upravo "uvlačenjem" korisnika u željene konstrukcije. Mladi su pritom najlakše mete. Stoga bi i odgovor na to s najviših razina morao biti odlučniji, no je li realno očekivati društvenu brigu od onih koji ubiru megazaradu od tih istih društvenih mreža?