Mladi vozač (23) zabio se u auto kod Viča Sela: Teško je ozlijeđen

U prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu oko 8 sati na raskrižju kod Viča Sela teško je ozlijeđen 23-godišnji vozač. Prema informacijama policije, mladić nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti te nije na vrijeme uspio usporiti automobil. Zbog toga je udario u vozilo koje se kretalo ispred njega, a kojim je upravljao 72-godišnji hrvatski državljanin. Stariji vozač u tom je trenutku usporavao i skretao ulijevo prema nerazvrstanoj cesti za Gregurovec, kada je došlo do sudara.

U nesreći je teške tjelesne ozljede zadobio upravo 23-godišnjak koji je skrivio sudar. Liječnička pomoć pružena mu je u Općoj bolnici Zabok.

Policija je najavila da će protiv njega pokrenuti prekršajni postupak te mu izdati obavezni prekršajni nalog zbog kršenja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama.