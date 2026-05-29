Obavijesti

News

Komentari 11
UHITILI SU JE

Motociklist (38) poginuo u sudaru s autom u Šibeniku: Vozačica mu oduzela prednost

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Motociklist (38) poginuo u sudaru s autom u Šibeniku: Vozačica mu oduzela prednost
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nad tijelom preminulog bit će provedena obdukcija kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti. Vozačica automobila nakon nesreće je uhićena i privedena u službene prostorije policije

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na državnoj cesti D-58 u Šibeniku smrtno je stradao 38-godišnji motociklist, dok je 44-godišnja vozačica automobila uhićena te će protiv nje biti podnesena kaznena prijava, izvijestili su iz PU šibensko-kninske.

Očevidom, kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku, utvrđeno je da je do nesreće došlo kada je 44-godišnja hrvatska državljanka, upravljajući automobilom gospićkih registarskih oznaka, prilikom skretanja ulijevo prema pristupnom kolniku Ulice Put Bioca oduzela prednost vozilima iz suprotnog smjera.

ZATVORILI CESTU UŽAS U ŠIBENIKU Jedan mrtav u sudaru motocikla i automobila
UŽAS U ŠIBENIKU Jedan mrtav u sudaru motocikla i automobila

Tom je prilikom na zapadnoj prometnoj traci došlo do sudara njezina automobila i motocikla šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 38-godišnji hrvatski državljanin. Motociklist je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće.

Nad tijelom preminulog bit će provedena obdukcija kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti. Vozačica automobila nakon nesreće je uhićena i privedena u službene prostorije policije.

ILEGALNA GRADNJA U ŠIBENIKU Betonirao obalu da veže brod. Prijavili su ga nakon tri godine
Betonirao obalu da veže brod. Prijavili su ga nakon tri godine

Policija protiv 44-godišnjakinje podnosi kaznenu prijavu zbog sumnje na kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu te će u zakonskom roku biti predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera
RAD NA CRNO, POREZI, PAUŠAL

Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera

Vidimo ljude koji rade na istim radnim mjestima, ali su paušalisti. Ovo je jedna od anomalija u sustavu koja je na ovaj način adresirana, rekao je Ćorić o paušalnim obrtima
VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa
VATRA OBASJALA NEBO

VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa

Bezos, osnivač Blue Origina, na X je potvrdio da su svi zaposlenici njegove tvrtke sigurni i bez ozljeda, ustvrdivši kako je ovo bio „vrlo težak dan“
Božidar Kalmeta je kriv!
NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

Božidar Kalmeta je kriv!

Proces je počeo prije 14 godina, prva optužnica je dignuta 2016. godine, a Kalmeta, sad već skoro u 70-ima, danas je doznao prvostupanjsku presudu za aferu HAC-Remorker

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026