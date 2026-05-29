Motociklist (38) poginuo u sudaru s autom u Šibeniku: Vozačica mu oduzela prednost

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na državnoj cesti D-58 u Šibeniku smrtno je stradao 38-godišnji motociklist, dok je 44-godišnja vozačica automobila uhićena te će protiv nje biti podnesena kaznena prijava, izvijestili su iz PU šibensko-kninske.

Očevidom, kojim je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku, utvrđeno je da je do nesreće došlo kada je 44-godišnja hrvatska državljanka, upravljajući automobilom gospićkih registarskih oznaka, prilikom skretanja ulijevo prema pristupnom kolniku Ulice Put Bioca oduzela prednost vozilima iz suprotnog smjera.

Tom je prilikom na zapadnoj prometnoj traci došlo do sudara njezina automobila i motocikla šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 38-godišnji hrvatski državljanin. Motociklist je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće.

Nad tijelom preminulog bit će provedena obdukcija kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti. Vozačica automobila nakon nesreće je uhićena i privedena u službene prostorije policije.

Policija protiv 44-godišnjakinje podnosi kaznenu prijavu zbog sumnje na kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu te će u zakonskom roku biti predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.