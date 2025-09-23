Mladi znaju malo o seksu, to je opasno: Lani je bilo 605 poroda djevojaka u dobi do 19 godina

Mislim da ćemo prije ili kasnije imati seksualne odnose, pa zašto nas sada, dok vrlo dobro upijamo znanje, odmah ne bi educirali nego da moramo učiti na svojim pogreškama.

To je izjava zagrebačke srednjoškolke koja je prošle godine sudjelovala u istraživanju udruge Status M "Stavovi učenika/ca i odgojno-obrazovnih djelatnika/ca srednjih škola grada Zagreba o sveobuhvatnom seksualnom obrazovanju". U istraživanju se ističe da "učenici kažu kako ih neznanje neće spriječiti u ulazak u seksualne odnose. Štoviše, ono ih vodi k tome da uče na greškama".

- Učenici govore kako o tome otvoreno mogu razgovarati samo s nekolicinom, najčešće prijateljima. Postoji velik interes za teme, no strah od osude ili ismijavanja sprečava ih u interakciji sa sadržajem koji se prenosi u školi - navodi se.

Nastavnici kažu kako se o trudnoćama u razredima nagađa i ogovara, kako učenici problematiziraju razne intimne odnose drugih učenika na hodnicima te kako adresiraju izostanke zbog trudnoća.

Ne ulazi u škole

No čim se u javnosti počne govoriti o seksualnoj edukaciji mladih, digne se politizirana halabuka poput one prošlog tjedna. Zbog toga smo porazgovarali s voditeljicama organizacije CESI (Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje), koja s udrugom Status M od 2023. provodi kampanju za uvođenje sveobuhvatne seksualne edukacije (SSE) u škole. Grad Zagreb odlučio se na uvođenje zdravstvenog odgoja (ZO) po uzoru na program kakav se provodi u Rijeci, druge županije i gradovi zasad to ne namjeravaju. Seksualna edukacija ne ulazi u škole.

- U Zdravstvenom odgoju seksualnost i reproduktivno zdravlje samo je jedan od modula takvih programa i često se podučavanje usmjerava samo na seksualno zdravlje i rizična seksualna ponašanja, odnosno na znanje i vještine koje promoviraju zdrave izbore i izbjegavanje rizika. S druge strane, programi SSE podučavaju o seksualnosti holistički, odnosno govore o emocionalnim, fizičkim i društvenim aspektima seksualnosti - ističu u CESI-ju.

Tri rodilje mlađe od 15 godina

A koliko je važno mladima davati stručne, kvalitetne i pravodobne informacije, govore i podaci o maloljetničkim trudnoćama i pobačajima do 20 godina. Prema statistikama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tijekom 2024. u Hrvatskoj su prijavljena tri porođaja u kojima je rodilja bila mlađa od 15 godina te 602 porođaja u kojima je rodilja imala između 15 i 19 godina. Lani je zabilježeno 179 pobačaja do 20. godine (tri kod djevojčica mlađih od 15 godina, 19 kod djevojčica u dobi od 15 do 16 godina te 157 kod djevojaka u dobi od 17 do 19 godina, što je 5,6 posto svih pobačaja). Važno je istaknuti kako nisu svi pobačaji inducirani, no broj maloljetničkih trudnoća zabrinjavajući je.

Treba istaknuti i sve veći problem vršnjačkog nasilja u kojem se koristi takozvana osvetnička pornografija (objavljivanje materijala na kojima je žrtva u kompromitirajućim i privatnim situacijama). Virtualni svijet pritom je gotovo isključiva platforma mladima za "edukaciju" o seksu.

Sram ih je pričati o seksu

- Istraživanje Statusa M ističe ogromno neznanje mladih o ovim temama. Učenici navode potrebu za praktičnim savjetima, smjernicama i informacijama te siguran prostor za razgovor o temama u okviru seksualne edukacije kao najvažnijim aspektima. Učenici su nesigurni i sram ih je razgovarati o seksualnosti - upozoravaju u CESI-ju.

CESI je proveo analizu sadržaja preventivnih programa i izvannastavnih aktivnosti vezanih za seksualnost i seksualno i reproduktivno zdravlje u kurikulumima OŠ i SŠ u Gradu Zagrebu (šk. god. 2023/24.). Utvrđena je slaba zastupljenost, odnosno nedostatak ovih sadržaja. Ako su prisutni, ovi sadržaji najčešće se provode kroz predavanja školskih liječnika ili kroz predavanja udruga te se svode na jedan školski sat godišnje.

- Studije koje se provode u zemljama koje u sustavu školstva imaju uvedeno seksualno obrazovanje pokazuju da je takva edukacija učinkovita u poticanju odgovornog seksualnog ponašanja, odgađanju stupanja u seksualne odnose, smanjenju neplaniranih trudnoća i širenju spolno prenosivih bolesti - zaključuju.

Kako je u drugim zemljama?

Skandinavske zemlje već dugi niz godina imaju SSE kao dio obrazovnog sustava (primjerice, Švedska već 70 godina, tj. od 1955). Švedska i Nizozemska su među prvima uvele seksualno obrazovanje, a u tim zemljama mladi kasnije ulaze u seksualne odnose, bolje štite svoje zdravlje te bolje razumiju i podržavaju rodnu ravnopravnost. Finska je nedavno objavila da je broj pobačaja adolescentica pao za dvije trećine kao rezultat obaveznog seksualnog obrazovanja i dostupnosti besplatne kontracepcije.

U Austriji je seksualna edukacija obavezna od sedamdesetih godina i smatraju je važnim dijelom cjelokupnog razvoja djeteta kao osobe, a seksualni odgoj osmišljen je tako da podupire djecu u osiguravanju njihovog seksualnog zdravlja fizički, kognitivno i emocionalno. Ona je sveobuhvatna i holistička, kreirana prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, a fokusira se na biološke aspekte i prevenciju rane trudnoće i spolno prenosivih infekcija, ali također istražuje pitanja rodnog identiteta, pristanka, internetskih medija i rodno uvjetovanog nasilja.

Mađarska kažnjava

U susjednoj Sloveniji seksualno obrazovanje je obavezno, dok je u Mađarskoj na snazi zakon koji sankcionira osobe koje educiraju djecu o seksualnosti, posebice ako govore o pitanjima vezanim uz seksualnu orijentaciju i rodni identitet.

- Evaluacijske studije koje se provode u zemljama koje u sustavu školstva imaju uvedeno sveobuhvatno seksualno obrazovanje pokazuju da je edukacija koja zagovara pozitivan pristup seksualnosti, njeguje ljudska prava i rodnu ravnopravnost učinkovita u poticanju odgovornog seksualnog ponašanja, odgađanju stupanja u seksualne odnose, smanjenju neplaniranih trudnoća i širenju spolno prenosivih bolesti te predstavlja djelotvoran mehanizam u prevenciji rodno uvjetovanog nasilja - zaključuju.

Svi ovi podaci trebali bi biti poticaj da se počne ozbiljnije razgovarati o seksualnoj edukaciji mladih, umjesto što se šire lažne informacije i diže moralna panika.